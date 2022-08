Trenta maestri lievitisti da tutta Italia sulla costiera amalfitana per promuovere il consumo estivo del dolce

Si chiama “Panettone in riva al mare” l’iniziativa che si tiene a Minori. Tutti i visitatori potranno degustare i migliori panettoni d’Italia

Trenta maestri lievitisti di grande fama si sono dati appuntamento a Minori sulla costiera amalfitana il 30 agosto per un evento insolito “Panettone in riva al mare”, organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre, presieduta da Claudio Gatti, con l’obiettivo di far degustare a tutti i visitatori della cittadina costiera i panettoni di tanti maestri: dai grandi classici alle ultime novità. Così, martedì 30 agosto, a partire dalle 20.45, il lungomare di Minori diventerà la capitale dei panettoni. I suoi protagonisti: Marco Avidano, Mario Bacilieri, Alessandro Bertuzzi, Maurizio Bonanomi, Fabrizio Camplone, Emanuele Cantolacqua Ripani, Roberto Comi, Davide Dall’Omo, Sal De Riso, Denis Dianin, Aniello Di Caprio, Angelo Di Masso, Salvatore Gabbiano, Claudio Gatti, Giorgia Grillo, Daniele Lorenzetti, Giuseppe Mascolo, Grazia Mazzali, Luca Montersino, Oscar Pagani, Giuseppe Pepe, Anna Sartori, Alessandro Slama, Valter Tagliazucchi, Carmen Vecchione, Andrea Zino e Patrick Zanesi.

Perù e Brasile grandi produttori di Panettoni ( molti più dell’Italia) da tempo li consumano tutto l’anno

Da tempo oramai è in atto una valorizzazione del Panettone come dolce – ma c’è anche la versione salata – non più limitato al consumo delle feste natalizie ma protratto per tutto l’anno. In Perù questo avviene da tempo. Nel paese andino il Panettone, importato da un pasticciere italiano emigrato colà, Pietro D’onofrio, originario di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, viene consumato per oltre 42 milioni di pezzi l’anno, spalmati per tutti e dodici mesi (una media di 1,35 per abitante). E anche in Brasile dove si producono 200mila tonnellate di panettoni all’anno esportati anche negli Stati Uniti e in 140 mila punti vendita in 40 Paesi, il Panettone viene consumato dall’inverno all’estate e viceversa.

“Per noi è un grande onore festeggiare il panettone estivo in una delle regioni che ha dato lustro e fatto onore all’artigianalità italiana in Italia e nel mondo” ha dichiara Claudio Gatti, Presidente dell’associazione “grazie infinite al lavoro e all’impegno profuso dal maestro Salvatore De Riso e dei tanti accademici che danno lustro a livello internazionale al panettone artigianale»

L’evento “Il Panettone in Riva al Mare è un evento a cui la città di Minori tiene molto” dichiara Sal De Riso, fra i promotori dell’iniziativa, “in occasione della scorsa edizione abbiamo registrato un’affluenza record, che contiamo di replicare anche quest’anno, a dimostrazione che il panettone piace molto anche d’estate ed è amatissimo anche al Sud”.

L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Minori e dell’evento Gusta Minori ed è sostenuto da aziende di materie prime, attrezzature ed accessori che da sempre lavorano per promuovere l’eccellenza artigianale.