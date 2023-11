Trasporti, treni, taxi e scuola: ecco chi sciopera (e chi no) venerdì 17 novembre 2023

La precettazione firmata dal ministro Salvini ha ridotto lo sciopero dei trasporti a 4 ore, ma resta di 8 ore per gli altri settori. Ecco chi sciopera e quando

Dai trasporti alla scuola passando per la sanità, la raccolta dei rifiuti e i vigili del fuoco. Sono diversi i settori coinvolti nello sciopero tanto discusso di venerdì 17 novembre. Per quanto riguarda i trasporti, Cgil e Uil hanno alla fine deciso – dopo la precettazione di Salvini. – di ridurre la protesta a 4 ore, ma resta fermo a 8 per tutti gli altri settori. Ecco chi sciopera e chi no venerdì 17 novembre.

Sciopero trasporti venerdì 17 novembre 2023

I lavoratori del settore trasporti, escluso il trasporto aereo, incroceranno le braccia dalle 9 alle 13. Si tratta di autobus, tram e metro, nel rispetto delle fasce di garanzia. Stessa fascia per il trasporto marittimo: navi e traghetti con ritardi in partenza di 24 ore, ad eccezione di servizi essenziali. Anche i taxi, autonoleggio con conducente e senza e i trasporti funebri aderiscono all’astensione per 24 ore. Non aderirà invece l’Atm a Milano: non c’è un intervallo sufficiente rispetto all’ultimo sciopero indetto da sigle autonome venerdì 10 novembre (devono passare 10 giorni). Stessa cosa anche per Tper di Bologna e Anm di Napoli.

Treni: ritardi e cancellazioni dalle 9 alle 13

Trenord a parte, tutti le linee ferroviarie si fermano con le stesse modalità e orari del trasporto pubblico locale. Trenitalia fa sapere che dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 17 novembre i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs (che comprende Trenitalia e Trenitalia Tper, ad esclusione del personale di Trenitalia in Piemonte). Rimangono le fasce protette: nel trasporto regionale si assicurano i servizi negli orari di maggiore frequentazione, cioè dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

Anche da Italo fanno sapere che potranno verificarsi disagi. Sul sito della società si specifica che oltre ai treni garantiti arriveranno a destinazione tutti treni in grado di raggiungere la stazione di destinazione finale entro un’ora dall’inizio della protesta. La mobilitazione riguarda anche il trasporto merci ferroviario.

Chi altro sciopera venerdì 17 novembre?

Lo sciopero di 8 ore o interno turno di lavoro riguarda il pubblico impiego: la raccolta rifiuti e lavoratori dell’igiene ambientale, la sanità, la scuola (per l’intera giornata di lavoro le scuole di ogni ordine e grado, compresa l’università e la ricerca, oltre alla rete degli studenti), le poste e i servizi postali. Sciopero di 8 ore anche per le funzioni centrali dello Stato. Non solo. Lo stop di 8 ore riguarda le regioni del Centro e dunque le lavoratrici e i lavoratori delle rimanenti categorie, del settore privato: dai metalmeccanici all’edilizia fino al commercio.

Lo sciopero dei Vigili del fuoco limitato a 4 ore, sempre dalle 9 alle 13.

Infine, gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas scioperano per l’intera giornata, o di parte di essa, assicurando comunque la sicurezza stradale.

Chi non sciopera venerdì 17 novembre?

Sono per il momento esclusi dalla protesta diversi comparti: acqua, carburanti, farmacie, energia (petrolio e gas), istituti di vigilanza,, pulizie e multiservizi, radio, televisione e telecomunicazioni, ristorazione collettiva, lavanderie.