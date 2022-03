Trade Finance, Unicredit al primo posto in due categorie nella Survey 2022 di Euromoney

La banca milanese ha ottenuto il primo posto nella categoria “Best Global Trade Finance Bank per il servizio clienti” e nella categoria “Market Leader” nella Survey 2022 di Euromoney

UniCredit è stata confermata ancora una volta “Best Global Trade Finance Bank per il servizio clienti” nella Euromoney Trade Finance Survey 2022, giunto alla sua undicesima edizione. I risultati, che raccolgono il feedback di oltre 11mila tra aziende e istituzioni finanziarie, mettono a confronto le banche in due categorie: “Best Service”, che valuta i livelli di servizio al cliente, e “Market Leader”, che combina penetrazione, percentuale di business e dati sul fatturato per creare una classifica generale delle migliori banche nel trade finance.

Nello specifico, nella classifica “Best Service” UniCredit ha mantenuto il primo posto globale per un altro anno consecutivo, oltre ad assicurarsi il successo in Europa centrale e orientale (CEE), Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Romania, Serbia e Slovacchia nella stessa categoria.

L’istituto bancario guidato da Andrea Orcel ha ottenuto un grande successo anche nella categoria “Market Leader”, assicurandosi il primo posto nell’area CEE e in dieci paesi, vale a dire Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Romania, Serbia e Slovacchia.

Sul riconoscimento, Luca Corsini, Head of Transaction and Payments di UniCredit, ha sottolineato che nell’ultimo anno la banca ha continuato “ad adattarsii alle nuove tendenze e approcci del mercato” e che questi riconoscimenti riaffermano i loro sfrozi. Riccardo Madinelli, Head of Transactions and Payments CE & EE di UniCredit, ha aggiunto che la banca continuerà a mettere a disposizione dei clienti “servizi e prodotti innovativi per tutto il resto del 2022 e oltre”.