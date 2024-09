Tod’s nomina John Galantic (ex Chanel) nuovo amministratore delegato. Diego Della Valle resta presidente

Continuano i giri di valzer per le ambite poltrone delle maison della moda. Ultimo in lista è John Galantic, ex Chanel, nominato nuovo Ad di Tod’s, mentre Diego e Andrea Della Valle restano rispettivamente presidente e vicepresidente

Il gruppo Tod’s ha un nuovo amministratore delegato. Diego Della Valle, che negli anni ha mantenuto la doppia carica di presidente e amministratore delegato, ha deciso di passare il testimone della guida operativa a John Galantic, un manager di comprovata esperienza nel settore del lusso. Della Valle, però, non si allontana troppo: conserverà infatti la carica di presidente, mentre il fratello Andrea rimarrà vice presidente.

Nel frenetico mondo della moda, i cambi di poltrona sono ormai all’ordine del giorno. Benedetta Petruzzo, ad esempio, approderà il 15 ottobre a Dior in veste di managing director, dopo aver ricoperto il ruolo di ceo nel gruppo Prada e, precedentemente, in Kering Eyewear. In casa Chanel, Simona Cattaneo è stata nominata Fragrance e Beauty President, dopo aver ricoperto il ruolo di general manager del gruppo Tod’s. Anche Antonio Marras ha una nuova amministratrice delegata: Barbara Calò, ex di Marni, ha un passato in nomi prestigiosi come Giorgio Armani e Prada.

Galantic si unisce al Cda di Tod’s: ecco chi sono i memrbi

John Galantic entra nel board di Tod’s, che, oltre ai Della Valle, include Toni Belloni, James Michael Chu, Luca Cordero di Montezemolo, Domenico De Sole, Romina Guglielmetti, Nikhil Kumar Thukral, Emilio Macellari e Vincenzo Manes. Chu e Thukral sono rispettivamente co-ceo globale e managing partner di L Catterton, il fondo di private equity sostenuto dalla francese Lvmh, che ha affiancato la famiglia Della Valle nell’Opa che ha portato al delisting da Piazza Affari. Con il supporto di L Catterton, la famiglia fondatrice intende dare vita a una nuova fase di crescita per il produttore italiano di calzature di lusso.

Guardando alle sfide del lusso nel 2024, Della Valle rimane ottimista e prevede che la debolezza rientrerà entro 7-8 mesi. L’obiettivo del gruppo è supportare i mercati asiatici, che per Tod’s rappresentano circa il 40% dei ricavi, e rafforzare la presenza negli Stati Uniti.

Chi è Galantic: il nuovo ad di Tod’s

Galantic, che parla fluentemente l’italiano, porta con sé ben 16 anni di esperienza in Chanel e siede nel cda di Ferrari e Bacardi come consigliere non esecutivo. Classe 1961, ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e un bachelor’s degree presso la Tufts University. Ha ricoperto posizioni dirigenziali di alto profilo negli Stati Uniti, in Italia e in Francia, e ha anche avuto un ruolo come consigliere della squadra di calcio della Roma. La sua ultima avventura? Presidente e chief operating officer del prestigioso marchio transalpino Chanel. Come sottolinea una nota della società marchigiana, “la sua comprovata esperienza nel settore del lusso, con competenze specifiche sul consolidamento dei marchi, aiuterà il gruppo ad aumentare il suo potenziale di crescita a livello globale”.