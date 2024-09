Dior sceglie Benedetta Petruzzo (ceo Miu Miu) come nuovo direttore generale

Benedetta Petruzzo, ceo di Miu Miu, diventerà managing director di Christian Dior Couture dal 15 ottobre, sostituendo Charles Delapalme. La notizia ha avuto ripercussioni su Prada, casa madre di Miu Miu

Benedetta Petruzzo, attuale ceo di Miu Miu (Prada), si prepara a un cambio di rotta che la porterà nel cuore della moda parigina: a partire dal 15 ottobre assumerà il ruolo di managing director di Christian Dior Couture. La notizia è stata confermata da Delphine Arnault, presidente e ceo di Dior, attraverso il sito di moda Wwd. Arnault ha sottolineato che Petruzzo apporterà un’importante esperienza al brand e contribuirà alla sua evoluzione futura: “Con il suo aiuto, continueremo a costruire un futuro luminoso e consolidare la nostra posizione nel mondo della moda.”

In Lvmh, il gigante della moda che controlla Dior, Petruzzo avrà la responsabilità di guidare i team di prodotto, supervisionare la supply chain e gestire i sistemi informativi e i dati. Sostituirà Charles Delapalme, destinato a nuovi e ancora misteriosi incarichi all’interno del gruppo. Arnault ha voluto ringraziare calorosamente Delapalme per il suo impegno e il contributo alla crescita di Dior dal 2018.

Gli effetti della nomina sul titolo Prada

La notizia della nomina ha avuto ripercussioni anche su Prada, la casa madre di Miu Miu. Il titolo di Prada ha chiuso in calo del 2,09% a Hong Kong, arrivando a toccare un calo del 4,1%. Petruzzo, dal febbraio 2020 al timone di Miu Miu, ha guidato il marchio verso una crescita del 70% a fine 2023 rispetto ai livelli pre-pandemia. Nonostante la scivolata in Borsa, gli analisti restano ottimisti sul futuro di Prada, con una crescita attesa del 45% nel 2024 e del 20% nel 2025.

Dall’altra parte, l’arrivo di Petruzzo a Dior, con un fatturato stimato di circa 9 miliardi di euro e un Ebit vicino ai 3 miliardi, potrebbe rappresentare un’opportunità di crescita per Lvmh, contribuendo a una possibile accelerazione delle performance del marchio dopo un rallentamento negli ultimi trimestri.

La carriera di Benedetta Petruzzo

“Sono profondamente onorata di entrare a far parte di Dior. È un grande privilegio essere stata scelta per questa responsabilità in una maison così iconica – ha commentato Petruzzo -. Ringrazio calorosamente Delphine Arnault per la fiducia accordatami e sono entusiasta di collaborare con il comitato esecutivo e i presidenti delle varie regioni per contribuire ulteriormente allo sviluppo del business di Dior”.

Petruzzo ha una carriera che spazia dalla finanza alla consulenza manageriale, con esperienza significativa nel settore del lusso. Dopo una laurea in economia aziendale e un master in management all’Università Bocconi, ha lavorato con Bain & Company e come vicepresidente esecutivo di Kering Eyewear prima di diventare ceo di Miu Miu. Con la sua nuova posizione in Dior, prosegue la sua carriera nel settore della moda.