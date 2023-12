Tim e Opera di Santa Croce: realtà aumentata per immergersi nel patrimonio culturale

Grazie alla partnership tra Tim e l’Opera di Santa Croce è possibile vivere in modo nuovo uno dei luoghi d’arte più celebri al mondo con le soluzioni digitali di Extended Reality rese disponibili dal 5G a banda millimetrica

Quando l’arte incontra la tecnologia. Il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze si avventura nell’era digitale grazie alla partnership tra Tim e l’Opera di Santa Croce. Le soluzioni digitali di Extended Reality alimentate dalla potenza del 5G a banda millimetrica sono ora a disposizione dei visitatori, per conoscere e vivere in modo nuovo uno dei luoghi d’arte più celebri al mondo: la chiesa di Santa Croce.

Il progetto è stato presentato nell’evento “Alla scoperta di Santa Croce tra passato e futuro in Extended Reality”, organizzato da Tim Enterprise e Opera di Santa Croce con il supporto di Qualcomm Technologies, Inc. e Live Replycome software developer. Il percorso guidato in realtà aumentata offre ai visitatori un’esperienza coinvolgente attraverso immagini, animazioni e video a 360°, sfruttando l’applicazione di realtà aumentata sviluppata da Live Reply.

L’iniziativa è la prima fase di un progetto più ampio che, nel corso dei prossimi mesi, integrerà le tecnologie di Extended Reality come parte integrante delle visite al complesso monumentale di Santa Croce.

I commenti

Cristina Acidini, presidente dell’Opera di Santa Croce, ha illustrato l’impegno nell’offrire esperienze di visita personalizzate ai visitatori. La collaborazione con Tim, che introduce tecnologie innovative come l’Extended Reality e il 5G, mira a rendere il patrimonio culturale più accessibile, in particolare ai giovani.

Elio Schiavo, chief Enterprise and Innovative Solutions officer di Tim, ha dichiarato l’intenzione di migliorare l’accessibilità del Complesso Monumentale di Santa Croce, introducendo visite innovative grazie al 5G e all’Extended Reality. Queste soluzioni mirano a creare un’esperienza unica, eliminando le barriere tra mondo reale e virtuale, con l’obiettivo di promuovere la cultura italiana.

“Grazie alla capacità innovativa delle tecnologie 5G e dei dispositivi a onde millimetriche, il settore del turismo – ha dichiarato Enrico Salvatori, senior vice president e president, Qualcomm Europe/MEA di Qualcomm Europe, Inc. – può arricchire l’esperienza dei visitatori. Le esperienze digitali dei clienti in più settori possono essere migliorate utilizzando un ampio ecosistema di dispositivi e applicazioni 5G”.