Tevere Day: una settimana di eventi dedicati al fiume di Roma

In totale saranno oltre 150 gli eventi in programma per il Tevere Day. I giorni clou saranno il 6-7 e 8 ottobre, ma già da lunedì 2 partiranno diverse iniziative

Torna il Tevere Day, la grande iniziativa che Roma dedica al suo fiume giunta alla sua quinta edizione. La manifestazione si articola su più giornate, per un totale di 150 eventi in programma, volti a valorizzare quel fiume che per la Capitale rappresenta un insieme di valori storici, culturali, ambientali.

Passeggiate culturali, aperture straordinarie dei musei, attività sportive, musicali e d’intrattenimento, ma anche attività didattiche curate dalla Sovrintendenza Capitolina e la rassegna “Parliamo di Tevere”, organizzata con il concorso del sistema delle Biblioteche di Roma e il coinvolgimento di alcune importanti librerie cittadine. Si tratta di trenta incontri che a partire da lunedì 2 anticipano il fine settimana del 6-8 ottobre.

Gli eventi in programma per il Tevere Day

Come detto, sono 150 gli eventi in programma per il Tevere Day, la più grande manifestazione dedicata al rilancio del fiume, che coinvolgeranno non solo il centro della Capitale, ma anche Ostia e Fiumicino. La manifestazione è in programma nel primo fine settimana di ottobre, dal 6 all’8 ottobre, con iniziative gratuite anche nei giorni precedenti.

Tra gli eventi principali della manifestazione, sabato 7 ottobre è in programma la Giornata cicloturistica su entrambe le sponde del Tevere, una pedalata di 35 km con partenza dalla stazione di Casal Bernocchi sulla linea Roma-Ostia, alle ore 9.30. Le bici passeranno per il Sentiero Pasolini, sull’argine del fiume tra Centro Giano e Ostia Antica, per arrivare poi a Fiumicino. Un percorso che transiterà sulla sponda nord del Tevere, percorrendo strade di campagna, per riprendere quindi la pista ciclabile verso Parco Leonardo.

Lo stesso giorno, dalle 15 alle 18 (con replica domenica 8 dalle 9 alle 12) aprirà al pubblico a Isola Sacra il cantiere della Liburna, che sarà meta di una visita guidata alla scoperta della grande nave romana e della sua ricostruzione con il lavoro meticoloso dei maestri d’ascia della famiglia Carmosini. L’appuntamento è dalle 15 alle 18 per la giornata del sabato, con replica della visita domenica 8 settembre dalle 9 alle 12.

Domenica 8 settembre è in programma a Fiumicino “C’era na vorta…l’ottobrata romana”, una gita in battello tra Fiumicino, Ostia Antica e Capo Due Rami durante la quale si potranno anche degustare dei vini della regione Lazio.

Parliamo di Tevere

Il network culturale “Parliamo di Tevere”, organizzato con il concorso del sistema delle Biblioteche di Roma e il coinvolgimento di alcune importanti librerie cittadine, propone trenta incontri per promuovere il fiume, con presentazione di libri, studi, relazioni, progetti, ad argomento Tevere che, a partire da lunedì 2, anticipano il fine settimana del 6-8 ottobre. A questo si è aggiunto il gruppo degli scrittori, studiosi ed esperti, che si sono offerti di intervenire costituendone il programma culturale. Un binomio, quello della valorizzazione ambientale e della cultura, che si rinnova per raccontare alla città il fiume.

Il programma completo è disponibile sul sito dedicato all’iniziativa.