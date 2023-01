Tesla taglia (di nuovo) i prezzi delle sue auto elettriche in Usa e Europa. Ecco il nuovo listino in Italia

Nuovi “sconti” per le auto elettriche di Tesla negli Usa e in Europa. La casa automobilistica di Elon Musk non è nuova a questa strategia commerciale che ha sempre fatto molto discutere

Tesla taglia i prezzi delle sua auto per stimolare le vendite. Dopo le “scarse” consegne di fine anno, il produttore di veicoli elettrici di Elon Musk sta tagliando nuovamente i prezzi negli Stati Uniti e in Europa: a seconda del modello la riduzione è compresa tra il 6% e il 20%. Lo riporta il sito web dell’azienda che però non ha specificato i motivi di questa mossa. Nella nota del costruttore si parla di un “continuo miglioramento dei prodotti attraverso processi di progettazione e produzione originali”, ma probabilmente il fine è spingere le vendite. Nonostante i numeri da record del 2022, la società ha venduto 1,31 milioni di auto (+40% rispetto al 2021) ma non ha raggiunto l’obiettivo annuale e le aspettative degli analisti, ossia consegnare più di 1,4 milioni di vetture. La causa? Problemi logistici, rallentamento della domanda, aumento dei tassi di interesse e della concorrenza. Fattori che nel 2022 – l’anno nero dei mercati – sono costati al titolo il 66% del suo valore.

Anche la gestione dell’amministratore delegato non ha giovato. Elon Musk ha venduto miliardi di dollari delle sue azioni Tesla l’anno scorso, in parte per finanziare l’acquisto di Twitter per circa 44 miliardi di dollari. Da quando ha preso il controllo del social network e si è autonominato ceo a fine ottobre, Musk ha diviso il tempo, e condiviso alcune risorse, tra l’azienda di social media e la sua società di auto elettriche.

Il 25 gennaio 2023 Tesla presenterà i risultati del quarto trimestre del 2022 e in quell’occasione dovrebbe condividere le nuove prospettive per l’anno a venire.

Tesla taglia i prezzi: negli Usa sconti fino al 30%

La casa automobilistica del multimiliardario ha tagliato i prezzi negli Stati Uniti sulla berlina Model 3 e sul Suv crossover Model Y. Riduzioni comprese tra il 6% e il 20%. Ma Tesla, a gennaio, è riuscita anche a ottenere un credito d’imposta federale fino a 7.500 dollari per l’acquisto di un’auto elettrica. Dunque, un acquirente americano della Model Y gode adesso di uno sconto fino al 30%.

Tesla ha tagliato i prezzi dei suoi veicoli Model 3 e Model Y anche in tutta l’area EMEA, cioè Europa, Medio Oriente e Africa. Questo significa che anche in Italia acquistare questi due modelli elettrici costerà molto di meno. Reuters ha riportato che in Germania lo sconto della Model 3 e della Model Y parte dall’1% fino al 17% circa, a seconda della configurazione. Il Model 3 di Tesla è stato il veicolo elettrico più venduto in Germania nel dicembre 2022, seguito dal Model Y. Al suo prezzo scontato, è paragonabile all’auto elettrica entry level di Volkswagen, la ID.3.

Tesla Model 3 e Model Y: quanto costano in Italia?

Tornando al listino italiano delle due auto elettriche americane. Partendo dalla Tesla Model 3, i costi delle diverse versioni della berlina elettrica erano:

Tesla Model 3: 57.490 euro

Tesla Model 3 Long Range: 64.490 euro

Tesla Model 3 Performance: 67.490 euro

A seguire i nuovi prezzi:

Tesla Model 3: 44.990 euro

Tesla Model 3 Long Range: 52.990 euro

Tesla Model 3 Performance: 59.990 euro

Mentre i vecchi prezzi della Tesla Model Y erano:

Tesla Model Y: 49.990 euro

Tesla Model Y Long Range: 65.990 euro

Tesla Model Y Performance: 71.990 euro

Dopo il taglio i prezzi sono:

Tesla Model Y: 46.990 euro

Tesla Model Y Long Range: 53.990 euro

Tesla Model Y Performance: 63.990 euro

Tesla abbassa i prezzi: cosa succede adesso?

Un taglio dei prezzi del genere potrebbe dare una scossa al mercato dell’elettrico, ma potrebbe costringere anche gli altri costruttori a rivedere i propri prezzi. Quindi la mossa di Musk sicuramente provocherà “diversi mal di pancia”, non solo nella concorrenza ma anche tra i clienti stessi. Perché cosa succederà alle Tesla usate e vendute a prezzi non molto diversi a quelle nuove “svendute”? In più, tutti coloro che hanno acquistato questi modelli al prezzo originale – prima dello sconto – potrebbero difficilmente digerire la cosa. E non è la prima volta.

L’ultima serie di sconti da parte di Tesla in Cina non ha raccolto grandi consensi.

In Cina i clienti di Tesla protestano contro il taglio dei prezzi sulle auto

All’inizio di questo mese, Tesla ha fatto infuriare i clienti in Cina tagliando i prezzi delle sue auto Model 3 e Model Y dopo che molti di loro avevano accettato di ricevere le consegne a prezzi più alti prima del 31 dicembre. Alcuni clienti hanno inscenato proteste e chiesto sconti, ma finora Tesla non ha ceduto, secondo quanto riportato da Reuters.

Inoltre, a fine dicembre, Tesla ha scontato le sue auto Model 3 e Model Y di circa 7.500 dollari per invogliare i clienti a prendere le consegne prima della fine del quarto trimestre. La casa automobilistica ha anche offerto ad alcuni clienti statunitensi 10mila miglia di ricarica gratuita (presso le stazioni Tesla Supercharging) se avessero accettato di consegnare l’auto prima della fine dell’anno.