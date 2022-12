Musk vende azioni Tesla per 3,6 miliardi: titolo in rosso, in un anno evaporati 700 miliardi di capitalizzazione

In poco più di un anno Musk ha venduto 39 miliardi di azioni – Titolo ai minimi sul Nasdaq, il numero uno di Tesla non è più l’uomo più ricco del mondo

Elon Musk vende di nuovo. In soli tre giorni, dall’11 al 14 dicembre, il miliardario statunitense ha venduto quasi 22 milioni di azioni Tesla per un valore complessivo di 3,6 miliardi di dollari. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal che cita un documento depositato alla Sec, l’autorità di Borsa americana.

Musk, Tesla: vendute azioni per oltre 39 miliardi

Non è la prima volta che Musk passa all’incasso, anzi. Da novembre 2021 e dunque in poco più di un anno, il numero uno di Tesla ha venduto azioni della sua società per un valore che supera 39 miliardi di dollari. Da allora la società ha perso oltre 700 miliardi di dollari di valore di mercato, anche se rimane la più grande casa automobilistica al mondo per valore, mentre da gennaio ad oggi il titolo Tesla ha perso oltre il 54% del suo valore e la percentuale rischia di aumentare ancora dato che, nel pre-market della Borsa americana, le azioni Tesla perdono un ulteriore 2,6%, dopo aver toccato ieri i minimi da 14 mesi. Ad oggi la sua quota nella casa produttrice di auto elettriche è scesa al 13,4%.

Perché Musk sta vendendo azioni Tesla?

Una risposta ufficiale non c’è, ma le cessioni potrebbero ​​essere legate alla necessità di finanziare l’acquisizione di Twitter, costata ben 44 miliardi di dollari. Non a caso, da quando ha comprato il popolare social network, Musk ha venduto 8,4 miliardi di azioni Tesla ad aprile, 6,9 miliardi ad agosto, 3,4 miliardi a novembre e 3,6 miliardi a dicembre.

Musk non è più l’uomo più ricco del mondo

In questo contesto, Elon Musk ha perso anche lo scettro di uomo più ricco del mondo. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, da gennaio ad oggi, il suo patrimonio è sceso di 100 miliardi di dollari, attestandosi a quota 168,5 miliardi. Il primato è dunque passato ad un altro super ricco, il numero uno di LVMH, Bernard Arnault, il cui patrimonio ammonta a 172,9 miliardi. È la prima volta dal settembre 2021 che Musk perde il titolo e l’attuale recessione riflette un anno difficile per il miliardario.