Terna ottiene la certificazione per la parità di genere

Ricevuto dall’Organismo di Certificazione IMQ – Istituto italiano Marchio di Qualità, il certificato che attesta la conformità del suo Sistema di Gestione per la Parità di genere alla norma UNI/PdR 125:2022

Terna conferma il suo impegno per la parità di genere. La società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha ottenuto dall’Organismo di Certificazione IMQ – Istituto italiano Marchio di Qualità, la certificazione che attesta la conformità del suo Sistema di Gestione per la parità di genere alla norma UNI/PdR 125:2022.

L’analisi dell’Imq

L’ente certificatore IMQ ha condotto attività di verifica, sia in presenza che in modalità remota, coinvolgendo sette strutture organizzative delle quattro società del Gruppo Terna (Terna S.p.A, Terna Rete Italia S.p.A, Terna Energy Solutions Srl e Terna Plus Srl). Complessivamente, sono state impiegate circa 90 ore di verifica. I valutatori IMQ hanno certificato che i risultati ottenuti sono il frutto dell’attuazione dei principi e criteri del Gruppo, rinnovati e potenziati per adeguarsi al nuovo Sistema di Gestione della Parità di Genere, implementato a partire dai primi mesi del 2023 tramite una stretta collaborazione tra le diverse aree aziendali coinvolte.

L’impegno di Terna per le pari e eque opportunità

Con l’ottenimento di questa certificazione, salgono a 14 i sistemi di gestione implementati e gestiti in ottica integrata da Terna. Questo evidenzia l’attenzione del Gruppo alla governance dei processi, posizionandosi al di sopra della media nazionale e internazionale nel settore.

Il successo nell’ottenere questa certificazione riflette l’impegno del Gruppo verso l’equità e le pari opportunità in tutte le fasi, dalla selezione alla crescita professionale e alla remunerazione. L’obiettivo è creare un ambiente lavorativo inclusivo dove le peculiarità di ogni individuo sono valorizzate. Terna, in linea con il suo Codice Etico, promuove e protegge la diversità, contrastando ogni forma di discriminazione e promuovendo il rispetto, la collaborazione e il talento. Numerose iniziative, a tutti i livelli aziendali, sono attive per sensibilizzare sui pregiudizi di genere, promuovere un linguaggio inclusivo e prevenire le molestie sul posto di lavoro.

In particolare il Gruppo promuove politiche e azioni di welfare volte a favorire la conciliazione vita-lavoro, la tutela della genitorialità e la condivisione delle responsabilità familiari e assistenziali. In tal senso sono stati implementati lo smart working e il co-working, in alternativa alla presenza nella propria sede di lavoro

Le donne in Terna

La presenza femminile nel Gruppo è in costante aumento: al 30 settembre 2023, le donne rappresentano il 23% del totale, escludendo gli operai (rispetto al poco più del 19% nel 2020). Nel 2023, il 36,8% delle nuove assunzioni, escludendo gli operai, è stato di donne (rispetto al 30,3% nel 2022 e al 30,2% nel 2021).

Parità di genere: gli altri riconoscimenti di Terna

Terna monitora regolarmente i principali indicatori di parità di genere per garantire un trattamento equo tra uomini e donne. Il Gruppo è stato confermato per il quinto anno consecutivo nel Gender Equality Index (GEI) di Bloomberg, un indice internazionale che valuta le performance aziendali sulla parità di genere e sull’inclusione. Terna è inoltre tra le 100 società al mondo incluse nel Gender Equality & Inclusion Index di Standard & Poor’s, che riconosce le aziende quotate più impegnate nella promozione della parità di genere.