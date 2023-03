Terna ottiene certificazione Iso per tutte le attività di compliance

Terna è l’unica società in Italia ad aver ottenuto dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità il certificato ISO 37301:2021 esteso alle principali società del gruppo



Riconoscimento importante per Terna. La società guidata da Stefano Donnarumma è l’unica azienda in Italia ad avere ottenuto la certificazione ISO (International Standards Organization) 37301:2021 da Accredia, ente unico nazionale di accreditamento, estesa a tutte le “compliance obligation” rilevanti delle principali società del gruppo (Terna Rete Italia, Terna Energy Solutions e Terna Plus).

Che cos’è la certificazione Iso

“La certificazione, rilasciata da IMQ, Istituto Italiano del Marchio di Qualità, al termine dell’iter di valutazione, riconosce al gestore della rete elettrica nazionale la capacità di garantire non solo processi conformi alle normative nazionali ed europee, ma anche un’importante opportunità di crescita della cultura della compliance all’interno del Gruppo”, spiega Terna in una nota.

La norma ISO 37301:2021, infatti, rappresenta uno standard internazionale che specifica i requisiti e fornisce le linee guida per sviluppare, mantenere e migliorare il sistema di gestione della compliance. L’adozione di questo modello contribuisce anche al raggiungimento di tre obiettivi di sviluppo sostenibile: “decent work and economic growth”, “peace, justice and strong institutions” e “sustainable cities and communities”.

Terna: “Certificazione che attesta Buona governance, trasparenza e sostenibilità”

“L’importante certificazione che IMQ ha rilasciato a Terna conferma, ancora una volta, l’impegno del gruppo a operare in conformità alle indicazioni che vengono dall’Europa. Questo importante traguardo sottolinea anche la capacità dell’azienda di essere fedele ai principi di buona governance, trasparenza e sostenibilità”, ha dichiarato Giuseppe Del Villano, direttore Corporate Affairs di Terna.

Al fine di accertare la conformità del Sistema di Gestione della compliance di Terna allo standard richiesto, l’Organismo di Certificazione IMQ ha verificato a campione circa 40 strutture organizzative e intervistato oltre 60 persone del gruppo, per un totale di circa 200 ore di attività.