Terna: due accordi per sostenere l’innovazione italiana nella Silicon Valley

Gli accordi firmati con il Console Generale d’Italia a San Francisco e con Innovit puntano a favorire l’accesso al mercato USA di startup e PMI innovative italiane e sostenerne lo sviluppo

Terna ha siglato accordi con partner istituzionali a San Francisco per promuovere e valorizzare l’ecosistema italiano dell’innovazione all’estero. Gli accordi mirano a sostenere lo sviluppo di startup e PMI innovative italiane e facilitarne l’ingresso nel mercato statunitense, contribuendo così alla crescita dell’innovazione italiana all’estero.

Accordo con il Console Generale d’Italia e con Innovit

Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, insieme a Sergio Strozzi, Console Generale d’Italia a San Francisco, hanno firmato una Lettera di Intenti per agevolare le startup italiane nella ricerca di opportunità di crescita e partner tecnologici negli Stati Uniti.

Inoltre, Massimiliano Garri, Direttore Innovation & Market Solutions di Terna, e Alberto Acito, Direttore del Centro di Innovazione Italiano presso Innovit, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding che delinea le attività mirate a raggiungere l’obiettivo comune. Nel corso di questa partnership triennale, verranno sviluppate iniziative congiunte per accelerare e sostenere le realtà innovative italiane che entreranno in contatto con Terna, al fine di agevolare relazioni e opportunità di business. Terna e INNOVIT si supporteranno reciprocamente nelle rispettive iniziative di open innovation.

“L’innovazione è uno strumento essenziale, perché ci permette di trovare soluzioni efficienti alle sfide imposte dalla transizione energetica. Proprio per questo, Terna guarda con attenzione alla Silicon Valley, il luogo con la maggiore densità di imprese innovative al mondo”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. “Oggi rafforziamo il nostro impegno a favore delle startup affinché possano sviluppare nelle migliori condizioni i loro progetti, in particolare quelli legati alla transizione energetica. Le intese firmate oggi favoriranno relazioni più proficue fra chi crea tecnologia Made in Italy e chi ha a disposizione i capitali per favorire le idee e renderle concrete e utilizzabili a vantaggio dell’evoluzione del settore elettrico”, ha aggiunto Di Foggia.

“La collaborazione tra Consolato Generale, Terna e Innovit rappresenta lo strumento con cui il grande Gruppo italiano entra a pieno titolo nella rete dell’innovazione e delle “disruptive technologies” della Silicon Valley. Sono molteplici e di altissimo profilo i soggetti con cui Terna entra in contatto: dalle big Tech americane alle numerose startup del settore energia e cleantech, dalla rete di scienziati e ricercatori italiani nella Bay Area a università generatrici di ricerca e innovazione come Stanford e Berkeley” ha dichiarato ” il Console Generale a San Francisco, Sergio Strozzi.

Valutare progetti per la transizione energetica

Terna avrà l’opportunità di valutare possibili iniziative di sperimentazione e investimento in soluzioni e progetti per la transizione energetica promossi dalle startup italiane che incontrerà e supporterà in California, sfruttando la sua presenza consolidata a San Francisco.

L’Innovation Antenna di Terna

Dal 2020, Terna, il gestore della rete di trasmissione nazionale, ha collaborato con l’ecosistema della Silicon Valley, e a partire dalla seconda metà del 2022, ha ampliato la sua presenza nella Bay Area, noto centro tecnologico. Terna ha stabilito un’avamposto a San Francisco chiamato “Innovation Antenna” con l’obiettivo di essere fisicamente presente nell’ecosistema dell’innovazione nella Silicon Valley e di stabilire contatti diretti con aziende innovative negli Stati Uniti.

Il team di innovazione di Terna a San Francisco non solo cerca progetti innovativi per affrontare le sfide della transizione energetica, ma crea anche rapporti efficaci con startup e altri attori dell’innovazione negli Stati Uniti, comprese grandi aziende, anche italiane, condividendo esperienze e conoscenze. Terna sta già sperimentando in Italia progetti legati a robotica, droni e realtà aumentata basati su idee nate in California.

Cos’è Innovit

Innovit, promosso dalla Direzione Generale Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e gestito con il sostegno di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – e dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, ha l’obiettivo di fungere da motore per idee e iniziative imprenditoriali innovative, facilitando progetti innovativi transfrontalieri e accelerando il loro sviluppo internazionale, consentendo agli attori italiani di avere una presenza stabile nella Silicon Valley e negli Stati Uniti.

L’iniziativa rappresenta una strategia del Governo italiano per promuovere l’innovazione del Sistema Paese negli Stati Uniti. A partire da ottobre 2022, la gestione del Centro di Innovazione Italiano presso Innovit è stata affidata alla Fondazione Giacomo Brodolini e a Entopan Innovation.

“L’intesa tra Innovit e Terna segna un passo di grande importanza per la promozione dell’innovazione italiana nel settore energetico, una dimensione cruciale per il futuro sostenibile del nostro pianeta. Terna, in prima linea nella transizione energetica, è un partner ideale per i nostri programmi che supportano le startup italiane a entrare sul mercato USA e a connettersi con l’ecosistema della Silicon Valley. Questa collaborazione si aggiunge ad altre significative partnership, già poste in essere da Innovit con grandi aziende e istituzioni governative, e conferma la nostra ambizione di essere un asset strategico a servizio del Sistema Paese” ha sottolineato Alberto Acito, Direttore del Centro di Innovazione Italiano presso Innovit.