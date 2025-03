Terna celebra la Festa della Donna con il lancio del Piano Strategico per la Parità di Genere

Il piano si sviluppa in sei aree principali, tra cui sensibilizzazione, selezione, opportunità di crescita e equità salariale. Le misure includono la revisione dei processi di selezione, la promozione di percorsi Stem per donne e il supporto alla genitorialità condivisa

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, Terna, ha ribadito il proprio impegno sulle pari opportunità presentando il “Piano Strategico per la Parità di Genere”. Il piano prevede obiettivi e misure organizzative per ridurre le disparità di genere in ambito lavorativo.

Nel 2024, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale ha ottenuto la Certificazione IMQ sulla Parità di Genere secondo la prassi Uni/Pdr 125:2022, attestando l’efficacia delle iniziative adottate. Tra le azioni intraprese, l’istituzione di un “Comitato Guida per la Parità di Genere”, incaricato di applicare la politica aziendale sul tema e monitorare il raggiungimento degli obiettivi entro il 2026.

Il piano per la parità di genere di Terna

Il piano si articola su sei macroaree: Cultura e sensibilizzazione, Ricerca e selezione, Opportunità di crescita, Equità salariale, Sostegno alla famiglia ed Equilibrio vita-lavoro. Le misure comprendono la revisione dei processi di selezione, la promozione di percorsi professionali Stem per le donne, la formazione sulla leadership, il monitoraggio del gender pay gap e il sostegno alla genitorialità condivisa.

Le oltre 6.300 persone del Gruppo – sottolinea una nota – sono coinvolte in un percorso di trasformazione culturale mirato a promuovere inclusione e diversità. Il Piano Strategico rientra nella strategia complessiva di Terna per rafforzare la sostenibilità aziendale attraverso politiche di equità e valorizzazione delle competenze.

I commenti

“La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna non è solo un momento di riflessione sulla condizione femminile nella società – ha commentato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna -. È un’occasione, soprattutto, per rimarcare quanto fondamentale sia garantire che vengano riconosciute a studentesse e professioniste pari condizioni in fase di selezione, valutazione della performance, avanzamento della carriera e del relativo livello salariale, senza incorrere in pregiudizi di qualsiasi natura. Il Piano Strategico per la Parità di Genere di Terna è uno strumento efficace e concreto per realizzare un ambiente di lavoro giusto e basato sul merito”.