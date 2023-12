Terna ancora una volta nei Dow Jones Sustainability Indices di Standard & Poors

Per il quindicesimo anno consecutivo il gestore della rete di trasmissione nazionale è incluso nei “Dow Jones Sustainability Indices” di S&P Global che selezionano l’eccellenza in campo ESG (Environmental, Social and corporate Governance)

Terna, il principale gestore della rete di trasmissione elettrica in Italia, continua a mantenere la sua posizione nei vertici della sostenibilità, ricevendo conferme da agenzie di rating nel comparto ESG e dagli indici di sostenibilità di rilievo. La notizia dell’inclusione di Terna negli indici ESG Euronext Vigeo e FTSE4Good, basati sulle valutazioni di Moody’s ESG Solutions (ex Vigeo Eiris) e FTSE Russell, rappresenta un passo avanti significativo nel percorso di sostenibilità del Gruppo. Inoltre, Sustainalytics ha assegnato a Terna la valutazione di “Negligible risk”, indicando una gestione del rischio non finanziario considerata “efficace”.

La conferma nell’inclusione nei “Dow Jones Sustainability Indices” di S&P Global, per il quindicesimo anno consecutivo, testimonia l’impegno costante di Terna nei confronti degli standard ESG. Il Corporate Sustainability Assessment di S&P Global valuta le performance di sostenibilità delle aziende internazionali, riconoscendo la stabilità di Terna nel settore elettrico.

Performance positive secondo Sustainalytics

Sustainalytics, una delle agenzie di rating non finanziario più riconosciute globalmente, ha rilevato le performance positive di Terna in diverse aree chiave. La società si distingue per le sue politiche ambientali, la gestione dei rischi climatici, la cybersecurity, la salute e sicurezza sul lavoro, la riduzione dell’impronta carbonica e la completezza della reportistica aziendale. Queste valutazioni sono considerate rilevanti dagli investitori e contribuiscono alla selezione delle aziende negli indici ESG principali, come gli STOXX ESG Leaders.

Un elenco impressionante di riconoscimenti ESG

Terna è presente in diversi indici ESG internazionali, tra cui proprio STOXX Global ESG Leaders, ma anche Bloomberg Gender Equality, S&P Global 1200 ESG, MIB ESG ed ECPI. Il recente “Best ESG Rating Award 2023” conferito da Standard Ethics sottolinea ulteriormente le performance della società, in particolare nell’ambito ambientale e nella tutela della biodiversità. La sostenibilità è un elemento fondamentale della strategia di Terna, riflettendo un impegno tangibile verso obiettivi ambientali e sociali ambiziosi. I suoi investimenti sono considerati sostenibili al 99% secondo i criteri introdotti dalla Tassonomia Europea.

In conclusione, Terna si conferma come un attore rilevante nel settore energetico con un focus sulla sostenibilità, attirando l’attenzione degli investitori e consolidando la sua reputazione come azienda che si impegna in modo pragmatico verso un futuro sostenibile.