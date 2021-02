Terna: 1 miliardo per la linea elettrica Abruzzo-Marche

Le due regioni saranno connesse da un cavo di 285 km in buona parte sottomarino e completamente interrato. L’opera è strategica ed è inserita nel Piano 2021-25. Avviata la progettazione

Si chiama Adriatic Link ed è il nuovo elettrodotto, in buona parte sottomarino e completamente invisibile, che scambierà energia elettrica tra Abruzzo e Marche. Il progetto costerà a Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, un miliardo di euro e rientra nel Piano di investimenti da qui al 2025. La nuova interconnessione è lunga complessivamente circa 285 km (di cui 35 km nella parte terrestre ma sempre interrati) tra le due stazioni elettriche di Cepagatti (dalla quale viene anche scambiata energia nell’interconnessione col Montenegro), in provincia di Pescara, e Fano nelle Marche.

“Un’opera strategica per il sistema elettrico nazionale, all’avanguardia per tecnologia e sostenibilità ambientale”, scrive Terna nel comunicato. L’infrastruttura, infatti, favorirà lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili contribuendo alla decarbonizzazione del sistema energetico italiano, coerentemente con gli obiettivi delineati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Inoltre, consentirà di migliorare la capacità di scambio elettrico tra le diverse zone del Paese, in particolar modo tra il Centro-Sud e il Centro-Nord grazie a un incremento di circa 1.000 MW di potenza, aumentando l’efficienza, l’affidabilità e la resilienza della rete elettrica di trasmissione.

L’Adriatic Link, su cui recentemente anche l’Arera ha espresso giudizio favorevole nel parere inviato al MiSE, si inserisce come detto tra i principali progetti di sviluppo rete pianificati da Terna che, con quasi 9 miliardi di euro di investimenti previsti nel Piano Industriale 2021-2025, rafforza ulteriormente il proprio ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica, nonché quello dell’Italia di hub elettrico dell’Europa e dell’intera area mediterranea.