Tenaris acquista il 100% di Bredero Shaw International, specializzata nei rivestimenti per tubi

Raggiunto un accordo con l’azienda canadese Mattr per l’acquisizione dell’intera partecipazione nella sua controllata Bredero Shaw International. Operazione da 166 milioni di dollari

Tenaris, gruppo italiano specializzato nella fornitura di tubi e servizi per l’industria petrolifera e del gas, fa shopping all’estero. La società ha firmato un accordo definitivo per acquisire l’intera partecipazione (100%) dell’azienda canadese Mattr nella sua controllata Bredero Shaw International, azienda specializzata nei rivestimenti per tubi.

L’acquisizione è valutata 166 milioni di dollari, inclusi i fondi circolanti, e verrà effettuata senza l’uso di denaro contante o l’assunzione di debiti.

Nove stabilimenti in vari paesi

L’acquisizione comprende nove stabilimenti situati in diversi paesi, tra cui Canada, Messico, Norvegia, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. La gamma di attività coinvolte include anche impianti mobili per calcestruzzo, strutture di ricerca e sviluppo localizzate a Toronto e in Norvegia, oltre a un vasto portfolio di proprietà intellettuale e prodotti.

L’andamento dell’operazione è soggetto all’approvazione da parte delle autorità regolamentari in Messico e Norvegia, con il completamento della transazione previsto entro circa sei mesi.