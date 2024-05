Tecnologia e Letteratura: i poeti di internet. La poesia moderna e l’intermedialità

La tecnologia ha avuto un impatto significativo sulla letteratura? I progressi tecnologici hanno influenzato temi, stili e formati letterari, sfidando le nozioni tradizionali di narrazione e aprendo nuove possibilità di creatività ed espressione

E’ indubbio che la tecnologia abbia influenzato le pratiche letterarie e la produzione culturale, con tecnologie come macchine da scrivere, grammofoni, stampa, radio, televisione e computer che hanno avuto un ruolo nel plasmare la scrittura. L’emergere di Internet e dei social media ha trasformato il modo in cui apprendiamo, insegniamo e comunichiamo, portando alla nascita di nuovi generi come i racconti brevi e il linguaggio testuale. I personal computer e il World Wide Web hanno cambiato il modo in cui gli autori scrivono e il modo anche i bambini imparano, con la possibilità di “copiare e incollare” e la divulgazione della teoria del caos attraverso le visualizzazioni computerizzate. La letteratura elettronica ha anche democratizzato la produzione e il consumo di letteratura, sebbene l’accesso alla letteratura digitale possa essere limitato a determinati gruppi.

La poesia nell’era tecnologica

All’inizio degli anni 2000 ricercatori, poeti e critici scrivevano con entusiasmo sulle prospettive di sintesi tra poesia e tecnologie offerte da Internet. Hanno anche creato un gran numero di testi sperimentali interessanti utilizzando effetti di animazione, collegamenti ipertestuali e varie combinazioni di navigazione del lettore e dell’autore. Tuttavia, attualmente, i poeti online utilizzano solo una piccola parte delle tecnologie Internet per scopi estetici. Nel frattempo, una delle tendenze più importanti della poesia moderna è l’uso dell’intermedialità: i poeti stanno inventando nuovi modi per andare oltre la componente verbale e utilizzano una varietà di sistemi di segni nelle loro opere. Ad esempio, le poesie possono essere scritte su cartoline, carta assorbente, una guida per una galleria d’arte, un calendario di predizione del futuro, ecc. Inoltre, sono noti alcuni esperimenti incredibilmente creativi con le forme visive della poesia. Allo stesso tempo, la maggior parte di queste opere basate sull’intermedialità vengono create su carta nella tradizionale forma di libro e non su Internet, sebbene Internet offra possibilità quasi illimitate per esperimenti con vari sistemi di segni. Tuttavia, Internet sta diventando una piattaforma per il lavoro creativo degli autori, le cui poesie potrebbero essere trasferite in un formato libro.

Collegamenti ipertestuali nella poesia moderna

Si può arrivare alla conclusione che le ipotesi sul rapido sviluppo della tendenza tecnologica nella poesia su Internet, previste all’inizio del secolo, non si sono avverate del tutto: la poesia su Internet è stata sviluppata in un altro modo. Gli esperimenti con l’uso dei collegamenti ipertestuali per scopi estetici, navigazione e animazione sono continuati solo da un piccolo gruppo di autori contemporanei, probabilmente perché la maggior parte del pubblico non è pronta a percepire tali opere. Gli autori di Internet, per i quali Internet diventa un mezzo di comunicazione con il pubblico e una piattaforma per caricare poesie, stanno sviluppando una tendenza completamente diversa della poesia moderna rispetto alla poesia basata sulla tecnologia. Tuttavia, la creatività poetica digitale occupa una propria nicchia, ma è lontana dall’arte di massa. La discussione sulla letteratura elettronica ha dimostrato l’enorme potenziale creativo della sintesi delle tecnologie Internet e del testo poetico. Gli autori che utilizzano le tecnologie Internet nella poesia inizialmente hanno cercato una forma laconica e ponderata di una poesia o di una raccolta di poesie. Il loro genere e la composizione parlano di questo: una certa organizzazione della raccolta di sonetti, poesie basate su un inverso strutturale, ecc. Le tecnologie Internet hanno enfatizzato e visualizzato la struttura e la composizione del poema. Nelle moderne opere digitali, le possibilità dei collegamenti ipertestuali, della navigazione e degli elementi di gioco sono spesso dirette alla formazione di collegamenti associativi e sottotesto piuttosto che al genere e alle peculiarità stilistiche del poema. Tuttavia, l’intermedialità basata sulla tecnologia continua a essere l’idea concettuale dell’autore di un’opera digitale, il suo principale dispositivo artistico. Allo stesso tempo, i poeti di Internet che utilizzano Internet come piattaforma per la comunicazione (caricando poesie sui social network, commentandole, recitando con la voce, caricando video con l’esibizione del poeta, ecc.) si concentrano su un diverso tipo di intermedialità. Le tecnologie Internet stanno diventando un mezzo per consegnare il testo poetico al destinatario piuttosto che un oggetto di sviluppo estetico.