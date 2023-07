Tamburi rafforza con un club deal la partecipazione in Italian Design Brands

Tamburi Investment Partners ha creato un club deal per l’acquisizione del 20% aggiuntivo di Investindesign, una società che detiene circa il 47% di IDB. L’acquisto della partecipazione sarà effettuato da Club Design S.r.l, partecipata di Tip

Italian Design Brands S.p.A. (IDB), azienda italiana leader nel settore del design, dell’illuminazione e dell’arredamento di alta qualità, ha accolto con grande soddisfazione il comunicato di Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP) che ha annunciato la decisione di un club deal composto da alcuni importanti family office italiani di acquisire una partecipazione aggiuntiva del 20% in Investindesign S.p.A., società che detiene il 46,96% di IDB.

Acquisto da parte di Club Design S.r.l.

L’acquisto della partecipazione sarà effettuato da Club Design S.r.l., una società partecipata da TIP con una quota del 20% e da altri investitori selezionati da TIP, al prezzo per azione identico a quello dell’acquisizione effettuata da TIP lo scorso maggio, corrispondente al prezzo di quotazione di IDB.

Dopo il significativo traguardo della quotazione in Borsa avvenuto lo scorso 18 maggio, la notizia della costituzione di un club deal promosso da TIP e partecipato da alcune delle famiglie imprenditoriali più importanti d’Italia conferma la validità del modello di business di IDB e la sua natura di progetto industriale a lungo termine per l’aggregazione, la sinergia e la valorizzazione di numerose eccellenze italiane nei settori del design, dell’illuminazione e dell’arredamento di alta qualità.

“Siamo lieti che TIP abbia deciso di dar vita a questa ulteriore operazione dimostrando così nuovamente non solo di credere nel nostro progetto di crescita e sviluppo, ma di aver voluto coinvolgere i propri soci ad incrementare il commitment complessivo sul Gruppo. Il coinvolgimento di altri investitori testimonia anche la volontà di numerosi family office di voler partecipare ad un progetto ambizioso, ma quasi doverosa vista, da una parte, la forte frammentazione e, dall’altra, l’importanza di questi settori per l’intero sistema paese” ha commentato Andrea Sasso, Chairman & CEO di IDB.

“Assistiamo oggi ad un’altra importante conferma della bontà del nostro modello di business. Modello che guarda, con concretezza e credibilità, all’affermazione di IDB quale esempio virtuoso del fare impresa sinergicamente in un settore dove le sfide sono sempre più importanti e globali, e la spinta al consolidamento sempre più forte e necessaria” ha aggiunto Giorgio Gobbi, Managing Director di IDB.

Cos’è Italian Design Brands

Italian Design Brands (IDB), nasce nel 2015 su iniziativa di Private Equity Partners spa ( di Fabio Sattin e Giovanni Campolo), da Paolo Colonna, e dagli industriali del settore Giovanni e Michele Gervasoni, supportati da un gruppo selezionato di investitori privati. L’obiettivo è quello di promuovere un polo del design italiano di alta qualità. Ad oggi il Gruppo conta dieci società, ciascuna con una propria precisa identità: Gervasoni (2015), che realizza soluzioni di arredo attraverso l’omonimo marchio ed il brand Very Wood, Meridiani (2016), azienda specializzata nella creazione di arredi contemporanei e versatili, Cenacchi International (2017), operante nel mondo contract per il settore del lusso, Davide Groppi (2018) che inventa e produce lampade e progetti di luce, Saba Italia (2018), azienda di arredamento di design di alta fascia, Modar (2019), azienda specializzata in progetti di arredamento in ambito contract, Flexalighting (2020), che progetta e produce sistemi di illuminazione a LED per interni ed esterni, Axolight (2021), specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design made in Italy, Gamma Arredamenti (2022), che produce imbottiti e complementi di arredo prevalentemente in pelle e Cubo Design (2022), specializzata nella produzione di cucine componibili e sistemi. Ad oggi conta oltre 650 dipendenti.