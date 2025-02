Tamara de Lempicka: l’affascinante dipinto “Ritratto del Dottor Boucard” in asta a Londra con una stima di 5-8 milioni di sterline

Proveniente da un’importante collezione privata, il dipinto è stato commissionato a Lempicka dallo stesso soggetto, il Dottor Boucard – un importante collezionista d’arte e chiave mecenate dell’artista – e non è stato visto sul mercato negli ultimi quarant’anni

Christie’s presenta il dipinto “Portrait du Docteur Boucard” di Tamara de Lempicka (1928; stima: £ 5.000.000-8.000.000) come uno dei momenti salienti del suo 20°/21° secolo: London Evening Sale il 5 marzo 2025.



Una sorprendente celebrazione dei risultati scientifici e della maestria artistica, il Portrait du Docteur Boucard di Tamara de Lempicka cattura il pioniere medico scienziato Pierre Boucard in un momento di brillantezza dinamica. Stimato batteriologo, Boucard ha rivoluzionato la scienza farmaceutica con l’invenzione del Lactéol nel 1907, un probiotico che ha gettato le basi per la moderna ricerca sulla salute dell’intestino, ancora in uso oggi. Il talento di Lempicka nel fondere l’identità personale con temi sociali e storici più ampi l’ha resa una dei ritrattisti più importanti del 20° secolo. Immerso in un drammatico fascio di luce, Boucard si gira verso il bagliore, con una mano appoggiata sul microscopio, con l’altra che stringe una provetta di vetro. Il rigido sfondo cubista e il sorprendente chiaroscuro creano una tensione dinamica, catturando sia la precisione dell’indagine scientifica che la raffinatezza della ritrattistica moderna. Con la sua caratteristica finitura liscia e lucida e la precisione scultorea, Lempicka ritrae Boucard sia come uno stimato scienziato che come un uomo distinto. Il suo trench bianco, che ricorda un camice da laboratorio, suggerisce una trasformazione cinematografica. Il suo colletto rialzato, la cravatta con accenti di perle e i lineamenti nettamente definiti trasmettono sia autorità intellettuale che fascino cosmopolita. Guardando altrove con tranquilla fiducia, Boucard, come molti dei soggetti di Lempicka, trasuda la raffinatezza e l’ambizione della haute société a cui apparteneva.

Tamara de Lempicka, Portrait du Docteur Boucard

Lo stile di Tamara de Lempicka

L’ascesa di Lempicka nel mondo dell’arte è stata fulminea. Fuggita dalla Russia durante la rivoluzione, si stabilì a Parigi nel 1918 e si formò sotto la guida degli influenti Maurice Denis e André Lhote, il cui stile cubista lasciò un’impronta duratura nel suo lavoro. Verso la metà degli anni ’20, era diventata la ritrattista più ricercata tra le élite europee, attirando commissioni dall’alta società milanese dopo la sua mostra personale di successo del 1925 alla Bottega di Poesia. La fine degli anni ’20 segnò un’epoca d’oro per l’artista, consolidando la sua reputazione di principale artista femminile di les années folles, gli anni glamour ed energici tra le due guerre mondiali. Con il generoso sostegno finanziario di Boucard, ha fondato uno studio all’avanguardia in Rue Méchain a Parigi, progettato dall’architetto modernista Robert Mallet-Stevens. Questo spazio divenne sia un santuario creativo che un affascinante centro sociale, dove Lempicka ospitò incontri alla moda che consolidarono ulteriormente la sua immagine di artista in prima linea nella modernità.