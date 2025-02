Super Bowl 2025, è il grande giorno: ecco i numeri dell’evento sportivo più atteso dell’anno

Il Super Bowl 2025 segna numeri da record: 25 miliardi di dollari in scommesse, 8 milioni per uno spot pubblicitario di 30 secondi e un impatto economico di oltre 500 milioni di dollari solo a New Orleans. Tra gli ospiti, Donald Trump fa storia come il primo presidente in carica a partecipare ufficialmente. I numeri dell’evento più atteso dagli americani

È il grande giorno del Super Bowl 2025, l’evento sportivo che ogni anno ferma gli Stati Uniti e non solo. Oggi, domenica 9 febbraio, dalle 18:30 (orario Usa), il Caesars Superdome di New Orleans ospiterà il confronto tra i campioni in carica, i Kansas City Chiefs (alla caccia del terzo titolo consecutivo) e i Philadelphia Eagles, in quella che si preannuncia essere una delle edizioni più spettacolari della storia. Un match che promette numeri da capogiro, con cifre record che spaziano dalle entrate pubblicitarie alle scommesse, fino al pubblico globale.

Nel 2024, il Super Bowl ha conquistato oltre 123 milioni di telespettatori negli Stati Uniti, diventando il programma televisivo più visto di sempre nel paese. E quest’anno? Le previsioni sono ancora più rosee, con l’edizione del 2025 che potrebbe battere quel record, grazie all’appeal delle squadre coinvolte e, naturalmente, all’attesissimo spettacolo dell’halftime show. E per la prima volta nella storia, tra i vip ci sarà anche il presidente degli Stati Uniti in carica, Donald Trump.

Ma vediamo ora qualche numero che rende questo Super Bowl LIX (edizione numero 59) davvero straordinario.

I numeri del Super Bowl 2025

Ogni anno, il Super Bowl stabilisce nuovi record in termini di entrate, scommesse e pubblicità, e il 2025 non farà certo eccezione, con una crescita straordinaria su tutti i fronti. L’impatto economico del Super Bowl 2025 sulla Louisiana, dove New Orleans è la città protagonista, è destinato a superare i 500 milioni di dollari, grazie all’afflusso di turisti, consumi e scommesse. Ma l’effetto del Super Bowl si fa sentire anche nel resto degli Stati Uniti: nel 2024, le spese dei consumatori per cibo, bevande, elettronica, abbigliamento e merchandising legato all’evento hanno raggiunto la strabiliante cifra di 17,3 miliardi di dollari, con una spesa media di 86 dollari a persona. E per il 2025, le previsioni indicano un ulteriore incremento.

Biglietti da sogno a prezzi stratosferici

Come ogni anno, i prezzi dei biglietti per il Super Bowl sono da capogiro. Se volete essere tra i fortunati a sedere sugli spalti, preparatevi a sborsare tra i 6.600 e i 29.000 dollari per un posto. Il mercato secondario è in pieno fermento, con biglietti che, secondo alcune stime, arrivano a costare anche 70.000 dollari per i posti Vip. Insomma, un’esperienza da sogno… a un prezzo da capogiro.

La pubblicità: 8 milioni per 30 secondi di spot tv

Il Super Bowl non è solo una grande manifestazione sportiva, ma anche un gigantesco palcoscenico pubblicitario. Ogni anno, i marchi più noti del mondo si sfidano per conquistare uno spazio nell’evento televisivo più seguito negli Stati Uniti. E nel 2025, uno spot da 30 secondi costerà ben 8 milioni di dollari. Gli spazi pubblicitari sono già esauriti, con quasi 50 brand pronti a farsi notare, tra cui Doritos, Pringles, Taco Bell, Uber Eats, Duracell, Msc Crociere, Disney e Meta (Facebook). Un investimento che si giustifica da sé: l’anno scorso, il Super Bowl ha generato ben 700 milioni di dollari solo in entrate pubblicitarie. E per gli spot più attesi, grandi nomi come David Beckham e Matt Damon si uniranno per una birra, mentre leggende come Meg Ryan e Billy Crystal torneranno al Katz’s Deli per promuovere una famosa maionese.

Lo show dell’intervallo: dallo sport alla musica

Non solo sport, ma anche spettacolo. Quest’anno, l’halftime show, atteso quasi quanto il vincitore dell’evento, vedrà salire sul palco Kendrick Lamar, uno dei rapper più premiati degli ultimi anni che torna sul palco a distanza di tre anni dall’ultima volta per uno show che promette fuochi d’artificio. E per l’inno nazionale, ci sarà Jon Batiste, pianista e compositore originario di New Orleans, che aggiungerà un tocco di autenticità locale.

Vip e politica: quando il Super Bowl incontra la storia

L’atmosfera del Super Bowl sarà un mix esplosivo di sport, politica e glamour, con una parata di celebrità sugli spalti. Ma quest’anno c’è un ospite che rende l’evento ancora più storico: Donald Trump, il primo presidente in carica a presenziare ufficialmente al Super Bowl. Tra i presenti poi non mancherà anche Taylor Swift, che non è solo una fan del football, ma anche la fidanzata di uno dei protagonisti della partita, Travis Kelce dei Kansas City Chiefs.

Chissà, magari dopo le polemiche della campagna elettorale (dove Taylor Swift aveva espresso il suo sostegno per la rivale Kamala Harris, e c’era anche chi l’avrebbe voluta candidata alla presidenza), il presidente e la regina della musica pop si scambieranno qualche saluto.

Scommesse: oltre 25 miliardi in gioco

Con la crescente legalizzazione delle scommesse negli Stati Uniti, che ora è consentita in oltre 30 stati, il Super Bowl sta diventando un gigante anche nel mondo delle puntate. Si prevede che circa il 20% degli adulti americani scommetterà sull’evento, e per il 2025 si stima che oltre 25 miliardi di dollari saranno puntati sulla partita, rafforzando ulteriormente il Super Bowl come l’evento sportivo principale anche nel panorama del betting. L’anno scorso, solo il Nevada ha registrato scommesse per 185 milioni di dollari. Numeri che nel 2025 (si scommette!) saranno superati.

Dove e quando vedere il Super Bowl in Italia

In Italia, il Super Bowl 2025 sarà trasmesso in diretta su Italia 1 e in streaming su Dazn. L’evento avrà inizio da dopo la mezzanotte (intorno alle 00:30) di lunedì 10 febbraio, ora italiana. Dopo l’inno nazionale e la presentazione dell’evento, il calcio d’inizio è previsto per le 00:40, quando le due squadre, i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles, si sfideranno finalmente per il titolo.

Gli abbonati a Dazn potranno seguire la finale in diretta TV e streaming, mentre chi desidera seguire solo la partita può sottoscrivere un abbonamento al NFL Game Pass, disponibile a partire da 99 centesimi (Season Pro) o 4,99 euro (Season Pro Ultimate).