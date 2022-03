Sudafrica: il Pil rallenta (+2%), ma le importazioni del Made in Italy sono in forte crescita

In Sudafrica, la crescita moderata della domanda e i prezzi energetici trainano le importazioni, con opportunità molto significative per l’agroalimentare italiano

Il Sudafrica rappresenta un quarto dell’economia del continente africano ed è un’importante porta d’ingresso per gli altri mercati dell’area, anche grazie alla fitta rete di accordi commerciali che il Paese ha stipulato negli anni: non solo è membro del WTO, ma anche della Southern African Development Community (SADC). Oggi il maggiore investitore e partner commerciale del Sudafrica è l’Unione Europea con cui, nel 1999, ha siglato il Trade Development and Cooperation Agreement (TDCA) e, nel 2016, il Southern African Economic Partnership Agreement (SADC EPA), attraverso cui sono stati rimossi numerosi dazi doganali e sono state riconosciute 250 denominazioni d’origine europea, di cui 50 italiane.

Sudafrica: il rimbalzo del Pil nel 2021

L’economia sudafricana è rimbalzata nel 2021 (+5,1%). Coface sottolinea come ciò sia dovuto in gran parte all’effetto base positivo e al boom delle esportazioni di materie prime, dopo che l’attività era stata interrotta dal Covid-19, dalle rivolte di luglio e dalle interruzioni di corrente nella seconda metà dell’anno. Nel 2022, la crescita economica dovrebbe tornare a un ritmo più lento (+2%). La domanda interna sarà il motore principale. Tuttavia, i consumi delle famiglie (60% del Pil) rimarranno limitati da una disoccupazione estremamente elevata, dalla mancanza di assunzioni e da limitati aumenti salariali nel settore pubblico, insieme a un rallentamento del credito al consumo a causa dell’inasprimento della politica monetaria.

L’inflazione e l’aumento dei tassi

Nel novembre 2021, in risposta a un’inflazione media annua del 5%, la Banca Centrale ha aumentato il proprio tasso di riferimento di 25 punti base al 3,75%. Si prevede che i tassi continueranno ad aumentare di pari passo con le politiche monetarie più restrittive sia statunitensi che britanniche. Ciò metterà sotto pressione il rand, che, aggiunto agli alti prezzi di energia e prodotti alimentari, alimenterà le pressioni inflazionistiche. Le banche commerciali saranno costrette ad aumentare i propri tassi, mentre investimenti pubblici e consumi saranno soggetti al risanamento di bilancio. Gli investimenti privati (13% del Pil), sia esteri che interni, continueranno ad arrancare, dove il contesto imprenditoriale risentirà degli elevati costi operativi. Traducendosi in un grave ostacolo alla creazione di posti di lavoro. Secondo gli analisti, solo il settore delle energie rinnovabili dovrebbe fare bene.

Il commercio estero

In questo contesto, il contributo del commercio estero dovrebbe diventare leggermente negativo. Mentre la domanda e i prezzi dei minerali esportati (38% dell’export) potrebbero indebolirsi, la crescita moderata della domanda interna e l’aumento dei prezzi dell’energia guideranno le importazioni. Inoltre, le esportazioni automobilistiche (10% del totale) rischiano di rimanere ostacolate dalla mancanza di componenti, mentre il turismo (7% del Pil nel 2019) vedrà una lenta ripresa.

L’avanzo delle partite correnti degli ultimi due anni è destinato a diminuire in linea con l’eccedenza di beni. La riduzione del deficit di servizi con la ripresa del turismo non compenserà questi sviluppi, soprattutto perché i deficit di trasferimento e reddito persisteranno a causa di dazi doganali, rimesse da parte dei lavoratori stranieri e del rimpatrio del reddito da parte di investitori stranieri. Gli IDE rimangono limitati, ma le riserve valutarie sono stabili (equivalenti a circa cinque mesi di importazioni). Il debito estero, di cui il 62% è dovuto dal settore pubblico, rappresentava il 53% del Pil alla fine di giugno 2021.

Un impatto positivo sulle entrate arriverà dai profitti di società minerarie e consumi (27% del Pil). Tuttavia, ciò non stabilizzerà l’onere del debito, i cui interessi rappresentano circa il 15% della spesa e il 4,8% del Pil. Sebbene il debito sia per lo più interno e in rand (89%) e abbia una lunga scadenza, il suo ammortamento, insieme al deficit, rappresenterà circa il 13,3% del Pil nel 2021/22. Inoltre, il fatto che i non residenti detengano il 30% della quota nazionale implica sensibilità ai movimenti internazionali di capitali. Ecco allora che il consolidamento dipenderà dai prezzi dei minerali, dalle pressioni salariali, dalla situazione sanitaria e anche da possibili nuove iniezioni di capitale in imprese statali deboli.

Nonostante più del 90% dei prodotti agroalimentari in vendita abbia origine locale, l’importazione di prodotti italiani è in forte crescita. I principali prodotti importati sono: grano, oli vegetali diversi dall’olio di palma e olio d’oliva, cibi pronti e pollame. Tra i principali prodotti importati: carne processata, formaggio, aceto, ortaggi e legumi, acqua, cioccolato e cacao, olio d’oliva. Le vendite di vino, aceto balsamico, e olio d’oliva sono in costante aumento, e anche nel mercato lattiero-caseario l’Italia ha un importante peso con circa il 14% delle importazioni. Le opportunità per l’agroalimentare Made in Italy sono in aumento nel mercato multietnico sudafricano, dove convivono 11 diverse lingue officiali e la maggior parte della popolazione vive in cinque agglomerati urbani che sommano un milione di abitanti: Johannesburg, Città del Capo, Durban, Pretoria e Port Elizabeth. Si stima che entro il 2030 il 71% della popolazione sudafricana vivrà̀ proprio nei grandi centri urbani.