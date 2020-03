Stop a tutti gli spostamenti fuori dal Comune. Vittime in calo

Nuova ordinanza dei ministri dell’Interno e della Salute per bloccare ulteriormente gli spostamenti – Bilancio in calo per l’escalation dei contagi e dei decessi – Borrelli: “Ci auguriamo che questa controtendenza sia confermata nei prossimi giorni” – Per questo è necessario mantenere le misure di contenimento e restare a casa

Coronavirus, fermi tutti. Il ministero dell’Interno, d’accordo con il ministro della Salute, ha scelto la linea dura: da domenica 22 marzo, giorno in cui è stata firmata l’ordinanza della ministra Lamorgese, non è più possibile spostarsi da un comune all’altro né in treno, né in auto né con altri mezzi. Uniche eccezioni: “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. E non si tratta di impedire gli spostamenti per il fine settimana poiché il divieto resterà in vigore fino a nuovo decreto della Presidenza del Consiglio. A fronte di questa notizia, se ne aggiunge un’altra: per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus l’escalation dei contagi e delle vittime rallenta. Ma andiamo con ordine.

La decisione di Lamorgese e Speranza va a sommarsi alle nuove misure decise sabato dal governo con la chiusura di tutte le attività – imprese, fabbriche, professioni – non essenziali ai servizi di utilità pubblica. L’elenco dettagliato di tutte le attività che invece potranno e dovranno continuare a svolgersi per garantire tutti quei servizi – dalle farmacie ai supermercati, alle tabaccherie, ai servizi postali, bancari e assicurativi – di cui non si può fare a meno e che devono quindi restare aperti interessa una settantina di tipologie. L’elenco definitivo sarà reso noto nella serata di domenica. Chiusure e apertura scatteranno da lunedì 23 marzo.

La nuova decisione dei ministri si somma alle ordinanze dei sindaci e delle Regioni, come la Lombardia e alle crescenti preoccupazioni segnalate dalle regioni meridionali di arrivi dal Nord Italia.

L’escalation dei contagi, tuttavia, sta dando numeri in rallentamento. La conferenza stampa della Protezione civili ha annunciato che il bilancio di domenica 22 marzo è di 651 deceduti, ancora in aumento (+13,5%) ma meno di quanto fosse accaduto il giorno precedente. In calo anche i nuovi contagi che sono aumentati di 3.957 unità nella giornata su un totale di 46.638 complessivamente positivi attualmente. Di questi, 23.683 persone si trovano in isolamento domiciliare con fenomeni lievi e 3000 sono i ricoverati in terapia intensiva.

“Si tratta di numeri minori – è stato il commento di Borrelli, capo della Protezione civile – in controtendenza rispetto a sabato. Ci auguriamo che i prossimi giorni confermino questa tendenza “. In attesa delle conferme che si spera dunque possano arrivare nei giorni a venire, è più che mai necessario ora mantenere strette le maglie delle misure anti-coronavirus e restare a casa. Da qui l’ordinanza che blocca gli spostamenti tra Comuni fino a nuovo ordine.

Aggiornato alle 19:12 di domenica 22 marzo 2020