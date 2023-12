Sparkle lancia GreenMed, il cavo sottomarino nell’Adriatico che collegherà l’Italia con i Balcani e il Mediterraneo centro-orientale

GreenMed creerà un innovativo corridoio infrastrutturale in fibra ottica per collegare, attraverso un percorso diversificato e a bassa latenza, l’Europa centrale, i Balcani e i Paesi del Mediterraneo centro-orientale

Sparkle, società del gruppo Telecom Italia, ha annunciato il lancio di un progetto per la realizzazione di GreenMed, un nuovo sistema di cavi sottomarini che attraverserà il Mare Adriatico collegando l’Italia alla Croazia, al Montenegro, all’Albania, alla Grecia e alla Turchia, per poi estendersi ulteriormente nel Mediterraneo.

Che cos’’è GreenMed

“GreenMed creerà un innovativo corridoio infrastrutturale in fibra ottica per collegare, attraverso un percorso diversificato e a bassa latenza, l’Europa centrale, i Balcani e i Paesi del Mediterraneo centro-orientale”, spiega la società in una nota. Dalla costa adriatica italiana, il sistema si collegherà via terra all’hub digitale di Milano e, da lì, agli altri principali nodi europei di Internet e del cloud.

Lo scopo del progetto è quello di sostenere lo sviluppo del mercato digitale balcanico – con una previsione di crescita del 25% (CAGR 22-29) – offrendo una rotta sicura e diversificata in aggiunta alle dorsali terrestri già esistenti.

“L’Italia si conferma snodo primario del Mediterraneo allargato, collegando con il sistema GreenMed anche l’isola di Creta in Grecia, diventata negli ultimi anni un rilevante gateway digitale per la regione e punto di approdo del cavo BlueMed di Sparkle che collega l’Italia con la Francia, la Grecia e vari paesi che si affacciano sul Mediterraneo fino ad arrivare ad Aqaba in Giordania”, continua Sparkle.

.Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, commenta: “Con GreenMed, Sparkle continua l’espansione della sua rete creando una rotta dalle caratteristiche fortemente innovative che attraversa il bacino del Mediterraneo a supporto della domanda di connettività intercontinentale e della crescente digitalizzazione dell’area balcanica”.