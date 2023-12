Sostenibilità come “Valore d’Insieme”: l’impegno ESG di Assolombarda. Milano è un modello

Giovanni Tronchetti Provera: “Milano paradigma di sostenibilità ma è urgente colmare il divario con gli obiettivi europei verso un’economia sostenibile e responsabile”

Oggi l’impresa e la società sono strettamente connesse grazie alla sostenibilità, che ha rivoluzionato le dinamiche tra impresa, consumatori, mercati e società. Questa trasformazione rappresenta un’opportunità e una sfida per le aziende di tutte le dimensioni, che riconoscono l’importanza di integrare la sostenibilità nella governance per creare valore nel lungo termine.

Secondo una ricerca di PwC con Assolombarda, nonostante Milano sia capofila in Lombardia per la redazione dell’informativa di sostenibilità, solo il 15% delle aziende soggette alla nuova direttiva europea CSRD prepara un report di sostenibilità.

“Milano è capofila in Lombardia per numero di aziende che redigono l’informativa di sostenibilità. Tuttavia, solo il 15% delle aziende rientranti nel campo di applicazione della nuova direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), predispone un report di sostenibilità – ha dichiarato Giovanni Tronchetti Provera, Vicepresidente di Assolombarda con delega alla Sostenibilità. Ciò suggerisce la “necessità di “comunicare l’importanza dell’integrazione delle tematiche ESG nelle strategie aziendali, sia per le PMI che per le grandi aziende quotate”.

Il Piano strategico triennale di Assolombarda

Assolombarda ha delineato un Piano strategico triennale e un Manifesto di Sostenibilità, focalizzando le azioni future sulla diffusione della cultura della sostenibilità, la riduzione dell’impatto ambientale e il benessere della comunità.

Nel suo primo Bilancio di Sostenibilità, l’associazione evidenzia progetti ESG virtuosi, attività di formazione per dipendenti e collaborazioni con enti locali. Sono stati realizzati oltre 120 progetti nell’ambito ESG, coinvolgendo più di 17.000 ragazzi e 386 scuole in iniziative di orientamento, riconoscendo l’importanza dell’educazione nella creazione di una società equa e sostenibile. Inoltre, sono state dedicate più di 1.470 ore di formazione ai dipendenti per favorirne la crescita professionale. L’associazione ha anche siglato più di 50 accordi e protocolli con amministrazioni comunali, enti territoriali, università e istituzioni scolastiche, considerati stakeholder strategici per lo sviluppo dell’economia locale e il rafforzamento dell’attrattività del territorio.

Assolombarda Servizi è Società Benefit

Dal Bilancio di Sostenibilità, che valuta gli impatti delle attività di Assolombarda sulla comunità interna e gli stakeholder, pubblicato secondo lo standard di rendicontazione GRI (Global Reporting Initiative), emerge la decisione di trasformare Assolombarda Servizi in Società Benefit. Questa scelta riflette la volontà di associare al tema d’impresa la finalità di beneficio comune.

Per promuovere buone pratiche ambientali e mitigare gli impatti sull’ambiente, Assolombarda produce energia elettrica da un impianto fotovoltaico installato sul tetto e si rifornisce per il 42,8% da fonti di energia rinnovabile certificate con Garanzia di Origine.

Collaborando con l’artista “NoCurves,” l’associazione ha creato un’opera d’arte con nastri adesivi industriali in eccesso, simboleggiando il riutilizzo di risorse e rappresentando metaforicamente il Bilancio di Sostenibilità e le priorità di azione di Assolombarda. La sostenibilità, per l’associazione, è un valore collettivo espresso nell’impegno denominato “Valore d’Insieme.”

Collaborazione con “NoCurves”

Per incarnare la propria concezione di sostenibilità, Assolombarda ha collaborato con l’artista “NoCurves,” esperto di “tape art” (l’arte di disegnare con il nastro adesivo). Questo giovane artista, riconosciuto a livello internazionale, ha creato un’opera unica utilizzando nastri adesivi industriali in eccedenza per il primo Bilancio e il Manifesto dell’Associazione.

Questo approccio rappresenta un cambiamento da spreco a riutilizzo di risorse, dando nuova vita agli scarti industriali attraverso un’opera d’arte contemporanea. Nell’opera, elementi diversi come impresa, persone e territorio si intrecciano, delineando gli ambiti ESG e diventando una metafora perfetta per il Bilancio di Sostenibilità di Assolombarda e le sue priorità di azione.

“La sostenibilità, d’altra parte, per Assolombarda è un valore d’insieme, che si esprime al meglio se l’azione è collettiva – ha concluso Giovanni Tronchetti Provera –. Non a caso, «Valore d’Insieme» è proprio il titolo del nostro impegno di Sostenibilità”.