Snam torna sul mercato obbligazionario con un bond dual tranche

Snam torna sul mercato obbligazionario e lo fa attraverso il collocamento di un bond dual tranche composto da un titolo green a quattro anni e da una obbligazione sustainability linked a 10 anni. Nel frattempo, a Piazza Affari il titolo Snam guadagna l’1,3% del suo valore a 4,345 euro per azione a fronte di un Ftse Mib in rialzo dello 0,69%.

Snam: tutti i dettagli sul bond dual tranche

Le indicazioni di rendimento, secondo Radiocor e Reuters, sono 110-115 punti base sul tasso midswap per il green bond con scadenza 19 febbraio 2028 e di 150-155 punti base per quello a scadenza del 19 febbraio 2034. L’importo atteso per la tranche verde è di massimo 500 milioni di euro. La scadenza più lunga avrà importo benchmark. Il pricing è atteso in giornata.

I proventi del collocamento verranno utilizzati da Snam per finanziare o rifinanziare progetti green sia esistenti che futuri, oltre che per finalità aziendali generali.

In questo contesto occorre ricordare che lo scorso 20 novembre, la società guidata a Stefano Venier, aveva collocato sul mercato il secondo Eu Taxonomy-Aligned Transition bond da 650 milioni di euro, con scadenza 27 novembre 2029 e cedola annua del 4%, ricevendo ordini 4 volte superiori all’offerta.

Le banche che curano il collocamento

Joint Bookrunner dell’operazione sono Barclays, Bnp Paribas, Bofa Securities, Goldman Sachs International, Icbc, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Jp Morgan, Mediobanca, Mizuho, Smbc, Société Générale e Unicredit.