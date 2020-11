Snam allunga le scadenze e lancia un nuovo bond

Via alla seconda emissione destinata alla transizione energetica: 500 milioni a tasso fisso e contemporaneo riacquisto di prestiti obbligazionari già in circolazione

Snam ha avviato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza 2028 per un ammontare atteso pari a 500 milioni di euro. Si tratta del secondo transition bond emesso dalla società guidata da Marco Alverà dopo quello dello scorso 10 giugno. Il collocamento rientra nell’ambito del programma EMTN (Euro Medium Term Notes) approvato dal Cda lo scorso 12 ottobre 2020. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Per quanto riguarda il prezzo, le indicazioni iniziali parlano di 70 punti base sopra il mid swap.

“L’emissione – spiega Snam in una nota – è a carattere transition: i proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato in data 9 giugno 2020”.

Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e diretto, in qualità di bookrunners e joint Lead Managers, da BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH e UniCredit Bank AG.

Questa nuova emissione, sottolinea la società, testimonia l’impegno di Snam “nella finanza sostenibile a supporto delle crescenti iniziative nella transizione energetica”. Ricordiamo che nel piano al 2024 presentato il 25 novembre, Snam ha annunciato l’intenzione di aumentare il peso della finanza sostenibile dall’attuale 40% a oltre il 60% del funding disponibile.

Oltre alla nuova emissione, Snam ha lanciato oggi un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam a valere sul programma Euro Medium Term Note:

€300.000.000 Floating rate, in scadenza a febbraio 2022, di cui in circolazione €300.000.000 (XS1568906421)

€1.000.000.000 5,250%, in scadenza il 19 settembre 2022, di cui €601.790.000 in circolazione (XS0829190585)

€750.000.000 1,500%, in scadenza il 21 aprile 2023, di cui €246.284.000 in circolazione (XS1126183760)

€900.000.000 1,000%, in scadenza il 18 settembre 2023, di cui €595.582.000 in circolazione (XS1881004730)

€750.000.000 1,375% in scadenza il 19 novembre 2023, di cui €195.204.000 in circolazione (XS1318709497)

€600.000.000 3,250%, in scadenza il 22 gennaio 2024, di cui €389.854.000 in circolazione (XS1019326641)

€350.000.000 Floating rate, in scadenza il 2 agosto 2024, di cui €350.000.000 in circolazione (XS1657785538)

€500.000.000 1,250% in scadenza il 25 gennaio 2025, di cui €392.447.000 in circolazione (XS1555402145)

L’importo massimo accettato sarà definito e comunicato da Snam secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum del 30 novembre 2020. Alle offerte di acquisto potrà inoltre essere applicato un meccanismo di allocazione prioritaria per i portatori delle obbligazioni esistenti oggetto delle offerte di acquisto che manifestassero l’intenzione di sottoscrivere le nuove obbligazioni.

“Snam, attraverso questa operazione, si propone di proseguire il percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi”.