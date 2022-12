SIOI: aperte le iscrizioni ai tre Master di Alta Formazione per il 2023

Aperte le iscrizioni per i Master di Alta Formazione della SIOI, la Società italiana per l’organizzazione internazionale

Sono aperte le iscrizioni per i prossimi corsi formativi della Sioi.

La Società italiana per l’organizzazione internazionale ha previsto, per i primi del nuovo anno, l’avvio di tre master di Alta Formazione rivolti agli studenti laureandi, ai giovani laureati e ai professionisti che intendono acquisire o consolidare le competenze in settori strategici.

I percorsi in arrivo riguardano la progettazione europea, le politiche spaziali e la sicurezza economica e l’intelligence istituzionale.

Master in Progettazione Europea (30 gennaio – 14 marzo 2023)

Questo master ha l’obiettivo di promuovere la formazione di consulenti esperti in materia di progettazione europea e assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione dei Fondi Strutturali con specifiche competenze sulle fonti di finanziamento europeo e sulla gestione dei progetti.

L’erogazione del corso sarà in modalità web live. Le opportunità professionali sono consulenti progettisti, project manager, consulenti per le imprese, esperti in fondi strutturali e finanziamenti europei.

Master in Istituzioni e Politiche Spaziali (6 febbraio – 18 settembre 2023)

Master innovativo in un’area ancora molto settoriale e in corso di evoluzione. Da qui nasce la necessità di favorire la formazione di una nuova figura professionale nelle politiche spaziali con competenze giuridico – istituzionali, tecnico-scientifiche e socio-economiche che possano possano operare, con funzioni di responsabilità, nelle Organizzazioni ed Istituzioni internazionali, Agenzie nazionali ed internazionali, Imprese ed Istituti di ricerca.

Il corso è svolto in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR (ISGI-CNR).

Lo svolgimento sarà in modalità blended.

Il Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence (24 febbraio – 21 luglio 2023)

Il percorso, svolto in modalità blended, è organizzato con il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica.

Obiettivo del Master è quello di formare esperti in geopolitica e geoeconomia con specifiche competenze nel campo dell’intelligence istituzionale ed economica, in grado di garantire la sicurezza di risorse ed investimenti.

Tra gli argomenti oggetto di approfondimento: Geopolitica e sicurezza, intelligence istituzionale ed economica, cyber-security e sicurezza delle infrastrutture critiche, geo-economia dei mercati internazionali, tecniche di negoziazione, elementi di psicologia cognitiva, geopolitica dei media e il ruolo dei social network.