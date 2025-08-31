Sinner: un brivido e poi la vittoria su Shapovalov agli Us Open. Ora si vola agli ottavi

Domani, lunedì, il numero 1 al mondo affronterà il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Tommy Paul

E’ stata una partita macinata, sofferta, rimontata con qualche fatica (e un cambio di scarpe) quella di ieri tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov, giocata in 3 ore e 12 minuti: quattro set combattuti che hanno visto l’azzurro con qualche difficoltà nelle prime battute di gioco, per poi ritrovare slancio e battere il canadese 5-7 6-4 6-3 6-3

Sinner: “E’ stata una partita molto dura”

Il numero 1 del mondo Sinner, sorretto dall’entusiasmo del pubblico e dei suoi Carota Boys che si alzano sugli spalti esultanti ad ogni punto vinto, si è trovato davanti uno splendido Shapovalov. Il primo set è andato al canadese in 53 minuti con il punteggio 7-5. Shapovalov è partito bene anche nel secondo set ma Sinner ha recuperato e se lo è aggiudicato 6-4. L’azzurro ha conquistato anche il terzo set: dopo aver perso i primi tre game, ne ha vinti sei consecutivi e ha allungato il passo grazie anche agli errori di Shapovalov. Il quarto lo ha vinto senza particolari difficoltà.

“E’ stata una partita molto dura, conosco Denis da tempo, lo sapevo che avrei dovuto giocare a un livello alto”, ha detto Sinner riferendosi al loro precedente incontro agli Australian Open del 2021, quando il canadese lo sconfisse. Dal campo, l’azzurro ha ringraziato il pubblico per il sostegno: “grazie”.

“Ero in un momento difficile oggi, ma ho cercato di starci mentalmente e sono contento” ha detto Sinner in conferenza stampa. Denis Shapovalov “ha giocato un ottimo tennis, ha servito molto bene. Ha retto abbastanza bene il mio servizio. Sul servizio non mi sento come vorrei in questo momento, lo devo accettare. Credo che oggi mentalmente ero in buona forma e oggi mi serviva quella parte. La partita è stata molto dura, c’era tensione, grandi sbalzi. Sono contento di come sono riuscito a stare in campo e portarla a casa”, ha aggiunto Sinner spiegando di aver interpretato “tatticamente abbastanza bene la partita”.

Lunedì sarà negli ottavi

Ora il campione italiano vola agli ottavi dove affronterà il vincente della sfida tra Alexander Bublik (che lo ha eliminato ad Halle) e Tommy Paul. Sinner che ha dunque raggiunto la seconda settimana a New York, ottenendo la decima vittoria consecutiva: ne mancano ancora quattro per raggiungere l’obiettivo principale, vale a dire difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. “La seconda settimana” degli Us Open “è completamente diversa, sarà sempre più difficile”.

La nuova sfida è in programma lunedì 1 settembre sull’Arthur Ashe Stadium con orario ancora da definire. Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

Il montepremi degli Us Open