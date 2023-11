Sinner show in finale Atp contro Djokovic: ha stregato l’Italia che tifa tutta per lui come nei Mondiali di calcio

Il campione dai capelli rossi ha battuto Medvedev e oggi pomeriggio si trova Djokovic nella finalissima Atp di Torino – Tutta l’Italia in delirio per lui

Ore 18, PalaAlpitour di Torino: Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Un match che si preannuncia leggendario. L’Italia del tennis, e non solo, si ferma per assistere alla finale delle Atp Finals di Torino.

Una vera e propria Sinnermania che ha contagiato tutto il nostro paese. Merito delle imprese di Jannik, certamente, ma anche del suo carattere e della sua grinta che ha conquistato i cuori dei tifosi italiani.

Primo italiano in finale nella storia delle Finals

Ieri, Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev, numero tre al mondo, con il punteggio di 6-3, (4)6-7, 6-1 in due ore e mezza di gioco. L’altoatesino si è così qualificato per la finale nel torneo dei maestri, diventando il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere tale traguardo. Ma non solo: è anche il primo giocatore a raggiungere la finale delle ATP Finals da imbattuto prima di compiere 23 anni dal leggendario Roger Federer nel 2003.

“Non c’è da aver paura. Non ti può succedere niente. Nella mia testa c’è sempre stata l’idea di come crescere come giocatore. Se andare in campo a correre dietro la palla o andarmi a prendere il punto. Credo che nel terzo set c’è stato molto di questo. Ho variato il mio gioco, mi sono divertito” sono state le parole di Sinner ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida con Medvedev.

Forza! Ci vediamo domani in finale a Torino! 💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/fcLH97F4Ge — Jannik Sinner (@janniksin) November 18, 2023

Dove vedere la sfida Sinner-Djokovic

In finale, Sinner ritroverà il numero uno Novak Djokovic dopo averlo già sconfitto nella fase a gironi. Martedì scorso l’azzurro ha conquistato il primo successo su Djokovic: 7-5 6-7 (5) 7-6 (2) dopo una battaglia di 3 ore e 9 minuti.

Ieri, il serbo ha raggiunto la finale dominando Carlos Alcaraz in un confronto senza storia: 6-3, 6-2. Sinner dovrà mettere tutto se stesso per vincere contro Djokovic che quando sente profumo di vittoria difficilmente sbaglia la partita. Dalla sua parte Sinner avrà il caloroso pubblico piemontese del PalaAlpitour pronto a trascinarlo alla vittoria. “È un privilegio avere questo tipo di pressione. La gente mi sta dando tantissima energia e per me è un piacere giocare davanti al pubblico di casa” ha raccontato l’azzurro.

La finale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic inizerà intorno alle 18, dopo la finale del doppio tra Granollers-Zeballos e Ram-Salisbury.

Sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche anche in streaming su Now, Sky Go, e RaiPlay.

Montepremi da favola

Ma oltre ad essere ad un passo dalla vittoria alle ATP Finals, Jannik Sinner si trova anche ad una vittoria dalla possibilità di ottenere un montepremi significativo. Avendo vinto tutti i suoi incontri finora, se dovesse vincere il torneo, il tennista altoatesino garantirebbe a sé stesso il massimo guadagno possibile per il campione imbattuto, pari a 4.801.500 dollari.

Il successo contro Medvedev gli ha, già, assicurato un premio di 1.105.000 dollari, che si aggiunge al guadagno accumulato fino a quel momento nel torneo: 325.500 per la partecipazione, più 390.000 per ogni vittoria del girone. Attualmente, Sinner ha già guadagnato complessivamente 2.600.500 dollari.

Con la vittoria finale delle Atp Finals Sinner coronerebbe un 2023 da sogno caratterizzato da quattro titoli Atp, una semifinale a Wimbledon e il quarto posto nella classifica Atp che gli hanno fatto anche incassare complessivamente premi per 5,74 milioni di dollari.