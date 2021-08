Scuola, Green Pass obbligatorio per i docenti

Lo ha deciso oggi il Consiglio dei ministri in vista della ripresa delle lezioni scolastiche e universitarie a settembre – Nessun obbligo invece per gli studenti della scuola media – Obbligo di certificato vaccinale anche su treni e aerei – Esonerati i clienti di ristoranti e bar degli alberghi

Green Pass a scuola: il governo ha approvato giovedì il decreto decisivo. Da settembre il certificato verde – che testimonia la vaccinazione con due dosi (in quel caso dura 9 mesi) o la guarigione dal Covid (6 mesi) – sarà obbligatorio per insegnanti e personale Ata. Nessun obbligo, invece, per i ragazzi, anche se l’esecutivo sottolinea che nella fascia d’età fra 12 e 19 anni la vaccinazione è comunque “fortemente raccomandata”.

I tamponi per gli studenti delle scuole secondarie avranno prezzi calmierati. L’ipotesi della gratuità dei test anti-Covid, spiegano fonti di governo, è stata invece scartata perché avrebbe potuto disincentivare i più giovani a immunizzarsi.

Situazione diversa nelle università, dove l’obbligo vaccinale riguarderà i docenti e il personale, ma anche gli studenti.

In generale, nel mondo dell’istruzione chi non potrà recarsi al lavoro perché non dotato di green pass sarà considerato assente ingiustificato e, dopo cinque giorni consecutivi, il suo stipendio sarà sospeso.

SPOSTAMENTI

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha stabilito che – sempre dal primo settembre – scatterà l’obbligo di green pass anche per usufruire dei trasporti a lunga percorrenza (aerei, treni, pullman), ovvero quelli che implicano uno spostamento extraregionale.

Allo stesso tempo, il governo ha deciso di aumentare dal 50 all’80% la capienza consentita su mezzi di trasporto a lunga percorrenza, a cominciare dai treni.

Tornando al green pass, non sarà obbligatorio su tutti i trasporti urbani (autobus, taxi, tram, metropolitana) e sui treni regionali. Su questi mezzi la capienza consentita salirà all’80% e la nuova soglia rimarrà valida anche in caso di passaggio in zona gialla.

Prevista l’esenzione dal green pass anche sui traghetti, purché il viaggio non si spinga oltre i confini della Regione di partenza.

ALTRE NORME

I clienti degli alberghi che vogliono usufruire dei ristoranti e dei bar al chiuso nelle strutture in cui alloggiano non saranno tenuti a esibire il green pass. Ricordiamo invece che, dal 6 agosto, l’obbligo di certificazione verde è previsto per accedere a tutte le strutture al chiuso (bar, ristoranti, cinema, alberghi, piscine).

Infine, a breve una circolare del ministero della Salute comunicherà che, in caso di contatto con un positivo al Covid, la quarantena per chi abbia completato il ciclo vaccinale durerà sette giorni invece di dieci.