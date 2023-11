Sciopero treni oggi 30 novembre: possibili ritardi e cancellazioni per Trenitalia, Italo e Trenord. Ecco gli orari

Circolazione ferroviaria a rischio dalle 9 alle 17 per protestare contro la mancanza di sicurezza sui binari. Ecco tutte le informazioni su cancellazioni, ritardi e variazioni

Sciopero treni oggi 30 novembre 2023: possibili ritardi e cancellazioni, ma ci sono degli orari garantiti. Sarà un giovedì nero per chi ha (o aveva) in programma un viaggio in treno a causa dello sciopero “a sorpresa” proclamato a livello nazionale dai sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal) dopo l’incidente ferroviario a Corigliano in provincia di Cosenza avvenuto martedì sera tra un treno regionale e un camion, causando due vittime. Lo stop improvviso, “ma legittimo”, è proclamato in base all’articolo 2 comma 7 della Legge 146/90, secondo cui le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata “non si applicano” in caso di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o “di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, hanno spiegato i sindacati.

È stato indetto anche un secondo giorno di sciopero dalle ore 21:00 di giovedì 30 novembre alle ore 21:00 di venerdì 1° dicembre 2023, ma è intervenuto il Garante, che si è rivolto ai sindacati di base chiedendo di “concentrare l’astensione collettiva in un’unica grande mobilitazione sindacale, nella giornata del 30 novembre dalle 9 alle 16.59”. Mentre per lo sciopero dei trasporti di venerdì 15 dicembre Matteo Salvini sta valutando l’ennesima precettazione.

Sciopero treni oggi 30 novembre 2023: gli orari

I lavoratori di tutto il Gruppo Fs italiane e di tutte le imprese ferroviarie incroceranno le braccia dalle 9 alle 17 per protestare contro la mancanza di sicurezza sui binari. Lo sciopero vuole denunciare “la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori”. Ad aderire allo sciopero le principali aziende del settore ovvero Trenitalia, Italo e Trenord. Dunque, possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e Regionali. I ritardi e le cancellazioni potranno presentarsi anche al di fuori delle fasce interessate: “Lo sciopero – scrive Rfi (Gruppo Fs) – può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Cancellazioni, ritardi e variazioni dei treni di oggi

Trenitalia informa sul suo sito che “dalle ore 9.01 alle ore 16.59 del 30 novembre 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS e Trenord. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Per questo motivo, Trenitalia e anche Trenonord invitano i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio, consultando app, siti web o il numero verde 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Sciopero 30 novembre: i treni garantiti oggi da Trenitalia, Trenonord e Italo

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati in questa lista, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali.

Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, anche Italo ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti. Maggiori informazioni possono essere richieste chiamando Pronto Italo al numero 060708.

Stesso discorso riguarda Trenord: le fasce orarie garantite sono sempre dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle ore 21 di giovedì 30 novembre.

In ogni caso, i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Dopodiché, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.