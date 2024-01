Sciopero trasporti gennaio 2024: dal 23 al 25 a rischio mezzi pubblici, taxi, aerei e treni. Ecco gli orari

Tra il 23 e il 25 gennaio 2024, è stata confermata una serie di scioperi che interessano i trasporti pubblici, i servizi taxi, gli aeroporti e i treni. Ecco tutti i dettagli

Sarà una settimana nera per chi deve spostarsi, con una raffica di scioperi che farà tremare bus, tram, metro, taxi, aerei e treni. Questa ondata di proteste coinvolge sette organizzazioni sindacali: Cobas Lavoro Privato, Adl, Sgb, Cub Trasporti, Associazioni lavoratori Cobas, Usb, Orsa i quali da mesi sono entrati in conflitto con il ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Si parte con Roma e Umbria, uno sciopero a doppio binario, iniziando il 23 gennaio con il blocco dei tassisti nella Capitale, seguito dalla minaccia per il trasporto pubblico locale in Umbria. La protesta si estenderà a livello nazionale il 24 gennaio 2024 con uno sciopero dei trasporti della durata di 24 ore. Ma il caos non si fermerà ai mezzi pubblici; poiché il 24 gennaio vedrà anche uno sciopero di 4 ore del personale dell’Enav, creando disagi per chi viaggia in aereo, mentre il 25 coinvolgerà sarà la volta dei dipendenti degli appalti ferroviari per un intero giorno.

Le ragioni di questo sciopero? Le associazioni datoriali rifiutano il confronto sulla proposta di rinnovo del Contratto collettivo nazionale del trasporto pubblico locale. Le organizzazioni sindacali chiedono sicurezza, diritto allo sciopero, e la creazione di un nuovo reato: l’omicidio sul lavoro. Un’epica battaglia contro il lavoro sottopagato, le privatizzazioni e una legge sulla rappresentanza che superi i monopoli sindacali.

Sciopero trasporti 24 gennaio 2024: da Roma a Milano ecco gli orari

Ecco gli orari dello sciopero, le fasce di garanzia e le modalità nelle principali città.

Roma

Roma vedrà uno sciopero in due fasi: il 23 gennaio coinvolgerà i taxi (Usb), seguito il 24 gennaio dallo sciopero del trasporto pubblico Atac e Cotral indetto da Usb-Lavoro Privato, Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Sindacato Generale di Base e Adl-Cobas. Lo stop interesserà, si legge sul sito, l’intera rete di trasporto pubblico romano gestita da Atac, Cotral e Roma Tpl, con possibili cancellazioni e interruzioni dalle ore 8.30 alle 17.00 e dalle 20:00 al termine del servizio diurno.

Le stazioni metro, anche se aperte, non garantiranno il funzionamento di ascensori, montascale e scale mobili.

Umbria

Il 23 gennaio 2024, in Umbria, lo sciopero coinvolgerà il trasporto pubblico locale, con una durata di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00, annunciato dai sindacati Osr Filt-Cgil/Faisa-Cisal e riguardante il personale di Busitalia, società di trasporto pubblico controllata da Ferrovie dello Stato Italiane.

Milano

A Milano, sempre mercoledì, metro e tram saranno a rischio per 24 ore. A Monza e in Brianza, potrebbero verificarsi disagi per gli spostamenti in autobus. Lo stop è previsto dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio. Le fasce di garanzia copriranno l’orario di inizio del servizio diurno fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Sempre il 24 gennaio, i dipendenti di Enav a Milano effettueranno uno sciopero di 4 ore dalle 13 alle 17, coinvolgendo piloti, tecnici di volo e assistenti di volo.

Venezia

A Venezia, AVM/Actv informa che due sigle sindacali aderiranno allo sciopero nazionale di 24 ore il 24 gennaio 2024, interessando servizi di navigazione, bus, tram e biglietterie Venezia Unica. La società assicura comunque i servizi minimi di navigazione.

Bologna

A Bologna, i servizi bus di Tper si fermeranno dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio. Nel corso dello sciopero, non saranno garantiti i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, fatta eccezione per le corse nelle fasce garantite dalle ore 8.30 alle 19.30.

Pisa e Bolzano

A Pisa e Bolzano, il trasporto pubblico locale subirà disagi per 4 ore di sciopero. A Pisa, lo stop riguarderà Autolinee Toscane dalle 17.30 alle 21.30, mentre a Bolzano coinvolgerà solo la città dalle 15.00 alle 19.00.

Sciopero aerei mercoledì 24 gennaio 2024, quello dei treni giovedì 25

Lo sciopero aereo avrà carattere nazionale, locale e interregionale coinvolgendo diversi aeroporti, tra cui Verona, Bologna e Brindisi. Il personale Enav, fornitore di servizi alla navigazione aerea civile, si fermerà per 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, in ciascun aeroporto.

I treni, invece, si fermeranno giovedì 25 gennaio. Nello specifico, a incrociare le braccia i dipendenti degli appalti ferroviari per 24 ore. Per essere aggiornati sugli scioperi basta consultare il calendario del Mit (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).