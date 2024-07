Sciopero trasporti 18 luglio: stop di 4 ore per bus, tram e metro da Milano a Napoli passando per Roma. Ecco gli orari

Alla base della protesta c’è la richiesta di rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori del trasporto su gomma e su rotaia. Nelle singole città, cambieranno orari e modalità dello sciopero: tutti i dettagli

Giovedì 18 luglio 2024 sarà una giornata difficile per i pendolari delle principali città italiane, a causa di uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale che durerà 4 ore. L’astensione dal lavoro, concordata tra vari sindacati del settore, mira a promuovere il rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori del trasporto su gomma e su rotaia, attualmente bloccato a causa di un’impasse nelle trattative con le associazioni datoriali.

Le interruzioni coinvolgeranno bus, metro e tram nelle principali città italiane, con fasce orarie specifiche e modalità di protesta differenziate. Il caldo torrido renderà l’atmosfera ancora più opprimente, mettendo a dura prova i cittadini italiani chiamati a trovare alternative per i loro spostamenti quotidiani. Ma vediamo i dettagli dello sciopero dei mezzi del 18 luglio.

Chi sciopera e perché?

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno unitamente deciso di indire lo sciopero per garantire condizioni di lavoro dignitose e adeguati aumenti salariali, in linea con l’aumento del costo della vita. La Federazione dei Trasporti della Cgil ha evidenziato come l’atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali abbia interrotto le negoziazioni, sottolineando l’urgenza di rinnovare il contratto per supportare lo sviluppo sostenibile del trasporto pubblico, specialmente in vista di eventi imminenti come il Giubileo e le Olimpiadi invernali.

Sciopero dei mezzi giovedì 18 luglio: ecco gli orari

A Milano, il Gruppo Atm fermerà tutte le sue cinque linee metropolitane dalle 8:45 alle 12:45. Il servizio sarà interessato anche a Bergamo, dove lo sciopero inizierà alle 15:30 e terminerà alle 19:30.

A Torino, il sistema di trasporto pubblico gestito dalla Gtt sarà sospeso dalle 18:00 alle 22:00 per i mezzi urbani, suburbani e la metropolitana, mentre i servizi extraurbani non saranno garantiti dalle 17:30 alle 21:30.

A Venezia, ci sarà uno sciopero AVM/Actv dalle 19:31 alle 23:31.

Lo sciopero è confermato anche a Genova con le seguenti modalità: nel servizio urbano, il personale viaggiante non lavorerà dalle 11:45 alle 15:45; il servizio delle biglietterie urbane e del Servizio Clienti sarà garantito fino alle 11:45. Nel servizio provinciale, il personale viaggiante non lavorerà dalle 10:30 alle 14:30, mentre il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle 10:30 alle 14:00. Sul servizio ferroviario Genova Casella, il personale viaggiante non sarà operativo dalle 11:45 alle 15:45.

A Bologna, lo sciopero coinvolgerà il trasporto passeggeri dalle 11:00 alle 15:00, con limitazioni per il trasporto urbano ed extraurbano. Le corse saranno garantite solo fino alle 10:45 dal capolinea centrale.

A Firenze, Autolinee Toscane subirà ritardi o cancellazioni nel servizio urbano ed extraurbano dalle 18:00 alle 22:00. Inoltre, operai e impiegati delle tramvie sciopereranno dalle 9:30 alle 13:30.

A Roma, tram, metro, bus, treni urbani ed extraurbani saranno sospesi dalle 8:30 alle 12:30. Le vetture in linea termineranno la corsa e rientreranno ai depositi di appartenenza durante questo periodo. Si fermeranno anche lavoratori dei servizi interni, ausiliari del traffico, addetti alla verifica dei biglietti e alle biglietterie.

A Napoli, invece, lo sciopero si svolgerà dalle 11:30 alle 15:30, con interruzioni per i tram, bus, filobus, la Metro Linea 1 e la funicolare. Le ultime partenze per le linee di superficie saranno 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero.

Le autorità locali hanno assicurato fasce di garanzia per limitare il disagio dei cittadini, cercando di minimizzare l’impatto dello sciopero in una giornata feriale. Tuttavia, è consigliabile prendere precauzioni e pianificare percorsi alternativi per coloro che dipendono dal trasporto pubblico durante le ore interessate dalla protesta.