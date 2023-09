Sciopero mezzi pubblici: lunedì nero in tutta Italia, ecco orari e fasce garantite

18 Settembre, giornata nera per il trasporto urbano. Lo sciopero di 24 ore organizzato da diverse sigle sindacali, dopo lo stop già annunciato a Roma, porterà disagi e problematiche nelle principali città italiane. Ecco quelle interessate e tutte le informazioni su orari, modalità e fasce garantite

Lunedì nero per il trasporto pubblico in diverse città italiane a seguito di uno sciopero nazionale di 24 ore, organizzato da vari sindacati come Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail.

Le richieste principali dei lavoratori, alla base della protesta, sono un aumento salariale di 300 euro e una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.

Oltre al già annunciato sciopero a Roma, le altre città coinvolte dai disagi sono: Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Genova, Lecce e Venezia.

Milano

A Milano, lo sciopero coinvolgerà autobus, tram e treni delle cinque linee metropolitane gestite da Atm. L’agitazione avrà effetto dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, con una fascia oraria garantita dalle 15 alle 18. Durante la giornata, i dipendenti della compagnia di autobus Autoguidovie in Lombardia che sono affiliati a Osr Faisa-Cisal saranno in sciopero per 24 ore, con la partecipazione degli autisti di Movibus a San Vittore Olona.

Napoli

A Napoli, lo sciopero coinvolge i lavoratori di Eav e Anm. Per quanto riguarda le linee di superficie, il servizio è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00, con le ultime partenze previste trenta minuti prima dell’inizio dello sciopero e la ripresa del servizio prevista mezz’ora dopo la fine dello sciopero. Per le funicolari, l’ultima corsa del mattino è garantita alle 9:20, e il servizio riprende tra le 17:00 e le 19:50.

Torino

A Torino, incroceranno le braccia i lavoratori del Gruppo torinese trasporti (Gtt). Saranno garantiti i servizi urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; quello extraurbano e il servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30; il servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Firenze

A Firenze, i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano a causa dell’adesione di Cobas Lavoro Privato allo sciopero nazionale dei lavoratori del settore autoferrotranvieri. At, l’azienda responsabile dei trasporti, ha comunicato che il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Anche per la tramvia, gestita da Gest, potrebbero verificarsi disservizi al di fuori delle fasce di garanzia del servizio, che sono dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, inclusi quelli delle biglietterie.

Bologna

A Bologna saranno garantite solamente le corse dei mezzi urbani, suburbani ed extraurbani dal capolinea centrale verso la periferia e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8:15 al mattino e fino alle ore 19:15 alla sera. Lo sciopero coinvolge anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito per l’intera giornata a causa dell’astensione dei lavoratori.

Genova

A Genova, per quanto riguarda il servizio di trasporto urbano, sarà attivo dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle ore 17:30 alle 20:30. Per il servizio di trasporto provinciale, l’orario garantito sarà dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00. Per la Ferrovia Genova Casella, il servizio sarà garantito in due fasce orarie: dalle ore 6:30 alle ore 9:30 e dalle ore 17:30 alle ore 20:30.

Venezia

A Venezia, lo sciopero potrebbe interessare i servizi di navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover (ad eccezione di quelli garantiti in caso di sciopero), oltre alle biglietterie Venezia Unica, l’ufficio Avm Ztl Auto di Mestre e i parcheggi in struttura come l’Autorimessa di Piazzale Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa.

Modena, Piacenza e Reggio Emilia

La Società Emiliana Trasporti Autofiloviari (Seta) ha comunicato che anche i suoi lavoratori hanno aderito allo sciopero nazionale e a quello proclamato dalla segreteria regionale dell’Organizzazione Sindacale ORSA Trasporti.

A Modena i servizi urbani nei capoluoghi di Modena, Carpi e Sassuolo saranno garantiti dalle 6:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 16:00, mentre il servizio extraurbano sarà garantito dalle 6:00 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 16:00.

A Piacenza il servizio urbano sarà garantito dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 12:00 alle 15:00, con corse in partenza dal capolinea garantite dalle 6:46 alle 9:45 e dalle 11:46 alle 14:45. Il servizio extraurbano sarà garantito fino alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00, con corse in partenza dal capolinea garantite fino alle 8:00 e dalle 11:31 alle 14:30.

A Reggio Emilia, ci potrebbero essere astensioni dal lavoro dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 fino al termine del servizio.

Lecce

Il personale della Sgm di Lecce sciopererà per tre ore, dalle 9:30 alle 12:30.

Le motivazioni dello sciopero

“I salari dei lavoratori del trasporto pubblico locale – si legge in una nota a firma delle sigle – sono i più bassi d’Europa. Peggiorano le condizioni di lavoro e si abbattono le tutele della salute e sicurezza degli addetti a garantire il servizio, mentre per questi ultimi aumentano le responsabilità e i rischi. Intanto cresce l’inflazione e aumentano i prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità”.