Sciopero aereo lunedì 6 novembre 2023: possibili ritardi e cancellazioni dei voli anche per EasyJet

A causa dello sciopero dei voli aerei EasyJet, proclamato per lunedì 6 novembre, i voli aerei potranno subire cancellazioni, ritardi o modifiche degli orari: ecco tutti i dettagli

Lunedì 6 novembre 2023 si prospetta un’altra giornata nera per i pendolari. Sono stati proclamati da diverse sigle sindacali ben 19 scioperi che prenderanno corpo a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale. Disagi soprattutto per il trasporto aereo, anche se lo sciopero sarà limitato ad alcune compagnie aeree o scali. Filt Cgil, Filt Cisl, Uilt Uil e Usb Lavoro privato hanno comunicato che si asterranno dal lavoro per tutta la giornata assistenti di volo e personale navigante della compagnia Easyjet, per ben 24 ore (dalla mezzanotte di lunedì fino alla mezzanotte successiva). Si prevede che molti saranno i voli cancellati o ritardati anche dalla stessa compagnia a causa di tale sciopero. Per i voli da e per Venezia Treviso, il personale della società Triveneto Sicurezza si fermerà per 4 ore (dalle 10 alle 14), così come i lavoratori di Cft e Rekeep (dalle 10.30 alle 14.30) da e per Firenze.

EasyJet: tutte le info per lo sciopero di lunedì 6 novembre

La compagnia low cost britannica, così come tutte le altre compagnie aeree, è tenuta per legge a rispettare i diritti dei passeggeri oltre che a garantire la regolare partenza dei voli che rientrano nelle cosiddette fasce di garanzia e pertanto tutti i voli schedulati in partenza nelle fasce orarie protette 7-10 e 18-21 e gli altri in dettaglio comunincati dall’Enac. Seppure non sia dato ancora sapere quali esattamente saranno i voli che EasyJet sarà costretta a cancellare per lo sciopero, si raccomanda a tutti i passeggeri in viaggio di verificare sul sito della compagnia se il proprio volo avesse subito ritardi o cancellazioni. E nel caso chiedere il rimborso del biglietto.

Ecco chi sciopera lunedì 6 novembre 2023 oltre a EasyJet

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, incroceranno le braccia per 24 ore il personale di Autoguidovie in Lombardia, nell’area di Bologna, la Sasa di Bolzano, la Sgm di Lecce, la Brescia Trasporto e l’Amaco di Cosenza. 4 ore di stop anche per il personale dell’Atm di Genova, quello della Trieste trasporti (dalle 9 alle 13), quello della Sasa di Apiro a Massa Carrara (dalle 11:30 alle 15:30)., quello della Ias Scura di Corigliano-Rossano in Calabria (dalle 11:40 alle 15:40), quello delle società di trasporto pubblico della provincia di Bolzano (dalle 15 alle 19), quello di Arriva Udine (dalle 17 alle 21), e quello della Seac di Campobasso (dalle 9 alle 13). Incroceranno le braccia anche i lavoratori di Autolinee toscane in provincia di Pisa (dalle 14:30 alle 22:30) e quelli della Caronte e Tourist operanti nello stretto di Messina (9-17). Infine, alla mezzanotte del 6 partirà lo sciopero di 48 ore della Nothegger Transport Logistik GmbH della sede legale di Bolzano.