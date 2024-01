Scienza in frontiera: “Uomo, fisiologia e ambienti naturali: una storia ancora da scrivere”. Convegno scientifico a San Candido

Gli effetti sull’uomo del cambiamento dell’ecosistema è al centro del convegno “Scienza in frontiera” che si tiene in questo week end a San Candido in alta Val Pusteria

Sotto l’egida della Società Italiana di Fisiologia e dell’Associazione Turistica di San Candido e con il patrocinio della Federazione medico sportiva italiana e di diverse università, si tiene nel week end del 27 e 28 gennaio a San Candido in alta Val Pusteria un convegno scientifico della Scienza di frontiera sul tema: “Uomo, fisiologia e ambienti naturali: una storia ancora da raccontare“.

Il convegno, che si articola in 6 sessioni, si ripropone di valutare gli effetti sull’uomo dei cambiamenti dell’ecosistema. “Gli studi fisiologici sul campo, soprattutto per quanto riguarda gli adattamenti ad alta quota, rappresentano una sfida non solo dal punto di vista scientifico ma anche logistico”. “Dal 1998 – si legge in uno dei documenti preparatori – abbiamo cominciato a studiare le capacità fisiche necessarie per la sicurezza in montagna” e i progressi non sono mancati.

Il convegno si chiude domenica 28 a San Candido.