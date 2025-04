Sap decolla in Borsa: cloud e utili spingono il colosso del software europeo

Nel primo trimestre 2025 Sap supera le attese con un utile operativo in crescita del 60% e ricavi cloud in forte espansione. Il titolo balza di oltre il 10% a Francoforte ai massimi dal 2019

Il primo trimestre del 2025 segna un nuovo traguardo per Sap, il più grande produttore europeo di software, che mette a segno una performance finanziaria solida, spinta dalla crescita nei servizi cloud e da un modello di business sempre più resiliente. I ricavi totali sono aumentati del 12% su base annua, attestandosi a 9,01 miliardi di euro, mentre l’utile operativo rettificato è balzato del 60% (58% a cambi costanti), toccando i 2,46 miliardi di euro, ben oltre le previsioni degli analisti ferme a 2,22 miliardi.

Cloud in espansione: backlog e ricavi in forte crescita

Il cloud continua a essere il principale motore di crescita per la multinazionale tedesca con sede a Walldorf. Il backlog cloud – ovvero i ricavi futuri già contrattualizzati – ha raggiunto i 18,2 miliardi di euro, con un incremento del 29% a cambi costanti. I ricavi da servizi cloud sono saliti del 27% (26% a cambi costanti), mentre il comparto Cloud Erp Suite ha registrato un’espansione ancora più marcata, con un +34% (+33% a cambi costanti).

Nonostante una leggera contrazione nei ricavi da licenze software (-10%), il segmento cloud e software nel suo complesso ha mostrato una crescita del 14%, con margini in netta espansione: la cloud gross margin rettificata è salita al 75%, in crescita di 2,5 punti percentuali.

A rafforzare ulteriormente la solidità del gruppo è l’elevata prevedibilità dei ricavi: nel primo trimestre, l’86% del fatturato di Sap è derivato da entrate ricorrenti, un livello che, come ha sottolineato l’amministratore delegato Christian Klein, “continua a rendere resiliente il nostro modello di business in tempi incerti”.

Alla buona performance operativa ha contribuito anche la conclusione del programma di ristrutturazione avviato nel 2024, che ha permesso di migliorare l’efficienza interna. Il free cash flow è cresciuto del 36% a 3,58 miliardi di euro, mentre l’utile per azione rettificato è salito del 79%, raggiungendo 1,44 euro.

Il programma di buyback attualmente in corso ha visto Sap riacquistare quasi 19 milioni di azioni, per un controvalore complessivo di oltre 3,1 miliardi di euro. La terza tranche, da 1,5 miliardi, è stata completata ad aprile.

Sap vola a Francoforte: +10,3%

I risultati hanno innescato un vero e proprio rally in Borsa: il titolo Sap sta guadagnano oltre il 10 (alle 12 tocca il +10,31%) alla Borsa di Francoforte, toccando un massimo intraday di 242,4 euro, il balzo giornaliero più ampio dal 2019. In generale nell’ultimo anno, le azioni di Sap sono salite del 37%, portando la capitalizzazione dell’azienda sopra quella di colossi come Novo Nordisk e Lvmh.

Outlook 2025: fiducia, ma con cautela

Nonostante la solidità dei dati, Sap mantiene un profilo prudente sulle prospettive per il 2025, confermando l’obiettivo di ricavi cloud tra 21,6 e 21,9 miliardi di euro. Il contesto macroeconomico, sottolinea il Cfo Dominik Asam, resta “altamente volatile”, e l’azienda intende continuare a bilanciare crescita e conservazione della liquidità.

Gli analisti si mostrano comunque fiduciosi. Secondo Deutsche Bank, Sap “ha dimostrato forza e resilienza anche in un contesto di alta incertezza macro”, mentre Citi sottolinea come questi risultati siano “un’iniezione di fiducia per gli investitori in un periodo di crescenti tensioni economiche globali”.