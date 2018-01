Sanofi, altro colpo: comprata Ablynx per 3,9 miliardi

Si tratta della seconda grande acquisizione consecutiva per il colosso francese, che pochi giorni fa aveva già messo le mani sull’americana Bioverativ – Il gruppo continuerà a valutare acquisizioni “caso per caso”.

Sanofi continua il suo risiko nella farmaceutica rilevando la società biotech belga Ablynx per 3,9 miliardi di euro. Si tratta della seconda grande acquisizione consecutiva per il colosso francese, che pochi giorni fa aveva già messo le mani sull’americana Bioverativ, specializzata nelle cure contro l‘emofilia, pagandola 11,6 miliardi di dollari.

Sanofi si è impegnata a pagare 45 euro cash per ogni azione Ablynx, valore che incorpora un premio del 21,2% sul prezzo di chiusura di venerdì scorso.

L‘operazione è un altro segno dell‘accelerazione della fase di M&A che il mondo biotech sta attraversando. Peraltro, Ablynx aveva già rifiutato un‘offerta da 2,6 miliardi di euro da parte della danese Novo Nordisk.

Sempre questo mese, inoltre, la statunitense Celgene ha acquistato per 9 miliardi di dollari la connazionaleJuno Therapeutics, società specializzata nelle cure per il cancro.

E l’espansione per linee esterne di Sanofi sembra non essere finita qui. Il gruppo francese ha detto oggi che continuerà a valutare acquisizioni “caso per caso”.