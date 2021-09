Sanlorenzo yacht: conti record, gli ordini superano il miliardo

La società che costruisce imbarcazioni di lusso su misura raddoppia l’utile nel primo semestre e si presenta al Salone Nautico di Genova alzando la guidance 2021

Momento d’oro per Sanlorenzo: a pochi giorni dal Salone nautico di Genova, la società che costruisce yacht di lusso su misura ha appena chiuso la miglior semestrale di sempre, con un exploit in tutti gli indicatori. Ad incominciare dall’utile netto, più che raddoppiato oltre i 21 milioni di euro, ma anche l’Ebitda a 40 milioni (+56,8%) e i ricavi da vendita di nuove imbarcazioni che rispetto al primo semestre del 2020 sono aumentati del 43% a 263,6 milioni di euro. E’ quasi raddoppiato anche l’Ebit, che sfiora i 30 milioni. La posizione finanziaria netta di cassa è risultata nei primi sei mesi del 2021 pari a 26,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ad un indebitamento finanziario netto di 23,5 milioni al 30 giugno 2020 ed a una posizione di cassa netta di 3,8 milioni al 31 dicembre 2020.

Ma soprattutto è il momento del mercato a suscitare entusiasmo: un mercato, quello nautico, che sembra completamente ripartito a pieno regime: lo testimonia il fatto che ancora prima dell’apertura della stagione dei saloni nautici (Sanlorenzo è stata presente anche a Cannes a inizio settembre), il portafoglio ordini è schizzato il 31 agosto oltre il miliardo di euro, un risultato persino sorprendente e che ha costretto il Cda a rivedere al rialzo la guidance 2021. Ora le stime per questo esercizio parlano di crescita a doppia cifra per diversi indicatori finanziari, sulla scia dell’eccellente primo semestre. In particolare va a gonfie vele la profittabilità, visto che i prezzi del mercato stanno aumentando e questo sostiene anche la capacità di fare nuovi investimenti: Sanlorenzo a breve presenterà nuovi modelli e si è lanciata anche nello sviluppo di yacht sostenibili, con propulsori elettrici e ibridi (grazie ad un accordo con Siemens).

“Approviamo – ha commentato Massimo Perotti, CEO di Sanlorenzo – la migliore semestrale della storia, un risultato di cui siamo particolarmente fieri e che è stato raggiunto a valle di un periodo tra i più sfidanti a livello mondiale. La nostra capacità di sviluppare un prodotto dalle caratteristiche uniche e di offrire ai nostri armatori un servizio completamente personalizzato è la leva principale della nostra crescita. All’impegno costante nello sviluppare e produrre imbarcazioni di altissima qualità e sempre all’avanguardia in termini di design e innovazione, Sanlorenzo accompagna il forte impegno nello sviluppo sostenibile, al quale ha allocato ingenti risorse umane e finanziarie, principalmente dedicate alla riduzione dell’impatto dell’utilizzo degli yacht sull’ecosistema marino. Un tema, quest’ultimo, su cui lavoreremo molto anche grazie ad un accordo in esclusiva sottoscritto con Siemens Energy, accordo che mi sento di definire storico non solo per Sanlorenzo, ma per l’intero settore nautico”.