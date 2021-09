Sanlorenzo, accordo con Siemens per gli yacht elettrici

La società specializzata nella nautica di lusso vuole ridurre l’impatto delle sue imbarcazioni: arrivano la tecnologia Fuel Cell e i nuovi motori elettrici e ibridi

Dopo le automobili, anche gli yacht diventano green. Almeno quelli di Sanlorenzo, la società italiana quotata in Borsa che è specializzata nella nautica di lusso e intende dare il proprio contributo all’ambiente e in particolare alla salvaguardia dell’ecosistema marino: ecco perché l’azienda che disegna e costruisce barche private su misura dal 1958 ha appena chiuso un accordo in esclusiva con Siemens Energy per lo sviluppo della tecnologia a Fuel Cell nel settore dello yachting 24-80 metri e per acquistare sistemi di propulsione di nuova generazione a Diesel elettrici e ibridi. Nel primo caso la soluzione innovativa sarà alimentata a metanolo e consentirà all’imbarcazione di generare energia elettrica a motori e generatori spenti, con una notevole riduzione dell’impatto ecologico: il primo prototipo verrà installato su un superyacht Sanlorenzo ibrido da 50 metri in avanzata progettazione, la cui consegna è prevista nel 2024.

Per quanto riguarda invece i due contratti per i motori green, il diesel elettrico sarà applicato su yacht da 50-70 metri, mentre quello ibrido sarà usato su imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 50 metri e l’esordio è vicinissimo: il primo ordine firmato riguarda l’applicazione sul nuovo modello SD90S che vedrà la luce già nel corso del 2022. Le novità sono state comunicate nel corso del Cannes Yachting Festival, al quale Sanlorenzo sta partecipando e che precede di pochi giorni il più importante evento italiano del settore, il Salone Nautico di Genova.

“È per noi una grande soddisfazione – ha commentato Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer di Sanlorenzo – aver sancito questi accordi con Siemens Energy, azienda leader a livello mondiale nell’ambito delle tecnologie energetiche; unendo le rispettive esperienze e risorse potremo rispondere al meglio alle sfide nell’ambito della sostenibilità, sviluppando per primi una nuova generazione di tecnologie che segnerà un importante cambio di rotta nel settore dello yachting”. “Insieme al nostro partner Sanlorenzo – ha aggiunto Ermanno Delogu, Country Business Unit Head di Siemens Energy -, supportiamo i nostri clienti nel loro cammino verso un futuro più sostenibile. Abbiamo il know-how e le tecnologie innovative per trasformare insieme le idee in realtà, con l’obiettivo di giocare un ruolo da protagonisti nel settore dello yachting”.