Sangiovese senza solfiti: il nuovo vino nato nella Fattoria dei Barbi con il protocollo dell’Università di Pisa

Romana, classe 1950, giornalista professionista, laureata, ha collaborato con la cattedra di Logica alla facoltà di Filosofia dell’Università La Sapienza prima di entrare come redattore in AGI (Agenzia Giornalistica Italia) a Milano, dopo aver vinto una borsa di studio FIEG-FNSI. Successivamente sempre per la testata dell’ENI, a Roma è stata cronista parlamentare ed ha coordinato l’informazione regionale dell’Agenzia. E’ sommelier FIS e oggi scrive di vino e di cibo. Pratica il Thai Chi per mantenersi in forma, è appassionata di letteratura e saggistica. Il Brunello è il suo vino preferito.