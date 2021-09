Salone dell’Auto di Monaco al via: l’edizione dell’elettrico

La manifestazione, che sostituisce l’appuntamento di Francoforte e fa ripartire il rito dei Saloni, si apre oggi con l’inaugurazione di Merkel – Novità in arrivo da Bmw, Mercedes, Volkswagen e Renault

Il Salone dell’Auto di Monaco sarà inaugurato oggi pomeriggio dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, e resterà aperto al pubblico da domani, martedì 7 settembre, fino a domenica 12. La manifestazione, che sostituisce il tradizionale appuntamento di Francoforte, fa ripartire la girandola dei saloni internazionali e rappresenta quindi una tappa importante nella lotta per il ritorno alla normalità, anche se la pandemia non è ancora sconfitta.

Certo, per rispettare le norme anti-contagio la versione bavarese del Salone dell’Auto dovrà ridimensionare non poco l’opulenza cui ci avevano abituato le edizioni francofortesi. Ma l’esposizione avrà anche un significato nuovo rispetto al passato, inserendosi per la prima volta nel quadro della transizione energetica. L’attenzione alla mobilità sostenibile ha addirittura suggerito di cambiare il nome della manifestazione da IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) in IAA Mobility.

Per quanto riguarda i contenuti, le principali novità riguardano spazi e manifestazioni legate alla mobilità leggera, oltre a quello che viene presentato come il più grande evento europeo dedicato alla bici.

Poi, ovviamente, ci sono le auto. Bmw – che a Monaco, proprio a due passi dal Salone, ha la propria sede-museo – presenta i nuovi modelli che rientrano nella strategia per sostenibilità: dalla iX a batteria alla gamma totalmente elettrificata, dalla hX5 a idrogeno alle proposte di micromobilità pulita, passando per la gamma Mini, che viaggia verso l’abbandono dei motori termici.

Mercedes replica con otto modelli inediti, quasi tutti elettrici o elettrificati: dal micro- Suv di Smart alla AMG GT 63 S E Performance da 843 Cv, dalla EQE alla Maybach.

Il terzo colosso tedesco, Volkswagen, oltre ad anticipare la ID.5 GTX, porta le innovazioni di Audi e Porsche e inaugura il futuro elettrico di Cupra con la Born EV.

Tra le case automobilistiche non tedesche, la protagonista è Renault, che propone principalmente due novità: la rivisitazione di un classico, la Megane (anche elettrica), e la Dacia Jogger.

Infine, nel panorama asiatico, c’è attesa per le versioni rinnovate di due classici coreani: la monovolume Hyundai Staria e la Kia Sportage (la seconda anche con motorizzazione ibrida plug-in).