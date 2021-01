Saldi invernali 2021: boom di acquisti online, ma la spesa crolla

Secondo un’indagine di Confcommercio, quest’anno più di un italiano su tre che approfitterà dei saldi lo farà effettuando acquisti online – La pandemia però peserà sulla capacità di spesa delle famiglie: -70 euro rispetto al 2020

I saldi invernali 2021 saranno caratterizzati dall’ennesimo boom degli acquisti online. Come già avvenuto nei mesi scorsi – soprattutto durante il primo lockdown primaverile – le restrizioni imposte dalla pandemia faranno schizzare la percentuale di chi effettuerà acquisti via internet: il dato salirà fino al 35% del totale, ossia il 13,7% in più rispetto all’anno scorso. Allo stesso tempo, scenderà dell’8,1% il numero di acquisti nei negozi fisici. La stima è dell’Ufficio Studi di Confcommercio.

Dall’analisi emerge inoltre che quest’anno rimarrà sostanzialmente stabile la quota degli italiani che approfitteranno dei saldi (il 64%, contro il 61,8% del 2020), mentre la spesa media per famiglia dovrebbe crollare di ben 70 euro: da 324 a 254 euro.

“In vistoso aumento (+7,9%) la percentuale di chi attribuisce maggior importanza al prezzo dei prodotti a discapito della ricerca della qualità, a testimonianza delle difficoltà economiche che stanno attraversando le famiglie italiane in questo periodo – si legge nell’indagine – Aumenta la percentuale di acquisti di capi di abbigliamento (+0,7%) e calzature (+7,3%), mentre scende la preferenza per accessori (-4%) e biancheria intima (-4,5%)”.

In termini assoluti, secondo Confcommercio, gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (per il 96,6% contro il 95,9% del 2020), calzature (per l’89,3% contro l’82% del 2020), accessori (sciarpe e guanti) per il 33% (erano il 37% nella previsione del 2020) e biancheria intima (25,5% contro il 30% dello scorso anno).

Forse anche per lo stato di necessità indotto dalla pandemia, aumenta in modo vistoso la percentuale dei consumatori che giudica positivamente la qualità dei prodotti venduti a saldo (94,1% contro l’86,4% del gennaio 2020).

Scopri di più su date di inizio e regole dei saldi invernali 2021.