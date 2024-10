Saipem migliora la guidance 2024 e conferma il ritorno al dividendo: il titolo vola

Ricavi in crescita nei 9 mesi, con un’accelerazione nel terzo trimestre, guidati dai settori offshore, mentre continua la crescita degli ordini. Il management ha quindi rivisto al rialzo la guidance e ha confermato il ritorno al dividendo il prossimo anno

Strappa il titolo Saipem a Piazza Affari che non è riuscita a fare prezzo per i primi 5 minuti per eccesso di rialzo. La società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture ha alzato la guidance per l’intero anno e confermato l’intenzione di riprendere il pagamento dei dividendi l’anno prossimo, dopo aver battuto le aspettative per i risultati del terzo trimestre. Saipem ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno con un utile netto di 206 milioni contro i 79 milioni dell’analogo periodo precedente e un flusso di cassa di 293 milioni.

A metà mattinata il titolo Saipem, si attesta a 2,10 euro, con un aumento del 3,65%, dopo un picco a 2,12 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,121 e successiva a 2,155. Supporto a 2,087. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saipem rispetto all’indice di riferimento, dicono gli analisti.

Ricavi in crescita del 21%, guidati dall’Offshore

Saipem ha terminato i primi nove mesi dell’anno con ricavi per 10,13 miliardi di euro, in aumento del 21,1% rispetto agli 8,36 miliardi ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno, con il management che ha segnalato che il miglioramento si è registrato nei settori Offshore, sia Engineering & Construction che Drilling. In miglioramento anche il margine operativo lordo adjusted, che è è salito a 905 milioni di euro, rispetto ai 640 milioni di euro dei primi nove mesi del 2023; la marginalità è stata pari all’8,9%. Il risultato netto è stato positivo per 206 milioni di euro, rispetto all’utile di 79 milioni di euro contabilizzato nei primi nove mesi del 2023; e anche il risultato netto adjusted è stato positivo per 206 milioni di euro.

Nel terzo trimestre i ricavi accelerano del 23%

Riguardo il solo terzo trimestre, la società di ingegneristica ha registrato un’accelerazione con ricavi per 3,71 miliardi, in miglioramento del 23,1% rispetto ai 3,02 miliardi del corrispondente periodo dell’anno precedente. Il margine operativo lordo adjusted è aumentato a 340 milioni di euro, mentre il risultato netto adjusted è stato positivo per 88 milioni di euro.

Si dimezza l’ndebitamento a fine settembre

A fine settembre 2024 l’indebitamento finanziario netto di Saipem era sceso a 124 milioni di euro, rispetto ai 261 milioni di inizio anno. Alla stessa data la società poteva contare su liquidità per 2,69 miliardi di euro. Nel corso dei primi nove mesi del 2024 gli investimenti tecnici sono saliti a 246 milioni di euro, rispetto ai 206 milioni del corrispondente periodo dell’anno precedente. Le attività operative hanno generato cassa per 514 milioni di euro.

In crescita il portafoglio ordini

Nel corso dei primi nove mesi del 2024 Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 13,52 miliardi di euro, rispetto agli 11,92 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Nel solo terzo trimestre Saipem ha acquisto ordini per 6,44 miliardi di euro. Di conseguenza a fine settembre 2024 il portafoglio ordini ammontava a 33,19 miliardi di euro. Il portafoglio ordini, comprensivo delle società non consolidate, ammontava a 33,41 miliardi di euro.

Saipem migliora la guidance per l’intero anno

Alla luce dei risultati dei primi nove mesi dell’anno e delle prospettive sul trimestre in corso, Saipem ha migliorato la guidance per il 2024. In particolare, i ricavi sono attesi essere maggiori di 14 miliardi di euro, mentre l’Ebitda dovrebbe superare gli 1,3 miliardi di euro. L’Operating Cash Flow (al netto del rimborso dei canoni di leasing) per il 2024 è atteso oltre i 760 milioni di euro, mentre le Capex per il 2024 sono stimate inferiori a 400 milioni di euro.

Il ritorno ai dividendi dal prossimo anno

Saipem ha confermato la dividend policy che prevede la distribuzione di circa il 30-40% del free cash flow (al netto del rimborso dei canoni di leasing), con il primo dividendo previsto essere staccato nel 2025 sui risultati del 2024 (soggetto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione e ad approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti).