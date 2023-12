Safilo annulla il contratto con la furbetta Chiara Ferragni per cattiva condotta: applausi

L’influencer Ferragni sempre più nella tempesta dopo la multa dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette con Balocco e Dolci Preziosi – Ora Safilo, la nota azienda veneta di occhiali, ha preso le distanze rompendo un ricco contratto di sponsorizzazione per violazione del codice etico

Il vaso di Pandora si è aperto e il castello di carta e di soldi di Chiara Ferragni perde colpi ogni giorno di più. Dopo le pratiche commerciali scorrette spacciate per beneficenza con il Pandoro Balocco e con le uova di Pasqua di Dolci Preziosi, ieri la Safilo, l’azienda veneta degli occhiali, ha annunciato di aver rotto il contratto con la furbetta degli influencer. Perchè? Per “cattiva condotta” e violazione del codice etico dell’influencer la cui immagine sta precipitando e allontana gli sponsor che non vogliono più confondere la propria immagine con quella, assai compromessa, della Ferragni. Fino a poco tempo molti creduloni pensavano che l’influencer trasformasse in oro tutto ciò che toccava, adesso non vogliono essere coinvolti nelle sue indecorose furbate. Ferragni ha subito in pochi giorni 90 mila abbandoni su Instagram e, dopo la multa dell’Antitrust, la Procura di Milano ha incaricato la Guardia di finanza di raccogliere tutta la documentazione sui rapporti tra Ferragni e Balocco per vederci chiaro. “Al momento – scrive oggi la Repubblica – sembra scongiurata l’ipotesi di reato di truffa e risulta più plausibile quella di frode in commercio”. La figuraccia è fatta e per una che giocava tutto il suo successo sull’immagine di correttezza e autenticità è un bel guaio. Applausi dunque a Safilo che ne ha preso prontamente le distanze senza tanti complimenti.