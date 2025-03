Ryanair Prime: abbonamento annuale a 79 euro con 12 mesi di voli scontati. Ecco come funziona e quali sono i limiti

Dopo Wizz Air, anche la compagnia low cost irlandese lancia il suo pacchetto in abbonamento. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da tenere in considerazione

Ryanair ha lanciato un nuovo programma in abbonamento annuale chiamato “Prime”, pensato per i viaggiatori più assidui che vogliono ottenere vantaggi esclusivi durante i loro spostamenti. Il costo dell’abbonamento è di 79 euro all’anno, e questa cifra permette agli iscritti di accedere a una serie di sconti e servizi premium, riservati solo a chi sottoscrive l’offerta. Ma cosa prevede esattamente questo abbonamento? E quali sono i limiti e le condizioni da considerare?

Ryanair, abbonamento annuale “Prime”: cos’è e come funziona

Dopo il successo di Wizz Air, anche la compagnia low cost irlandese entra nel mondo degli abbonamenti, offrendo un pacchetto pensato per garantire risparmi significativi e servizi extra a chi vola regolarmente. Tra questi troviamo:

Posti riservati gratuiti , senza costi aggiuntivi, su una selezione di sedili.

, senza costi aggiuntivi, su una selezione di sedili. Assicurazione di viaggio gratuita , con copertura su vari eventi imprevisti.

, con copertura su vari eventi imprevisti. 12 offerte esclusive all’anno, una ogni mese, con sconti su voli selezionati.

Attenzione: l’abbonamento si rinnova automaticamente ogni anno, a meno che non venga disdetto prima della scadenza.

Quanto si risparmia con Ryanair Prime?

Ryanair promette sconti esclusivi per i membri Prime, anche se non specifica la percentuale di risparmio sui singoli voli. Tuttavia, la compagnia ha stimato un risparmio annuale significativo per i suoi abbonati: fino a 420 euro all’anno per chi effettua 12 voli, superando ampiamente il costo dell’abbonamento di 79 euro. Anche i viaggiatori meno frequenti possono trarre vantaggio dal programma: chi vola solo 3 volte all’anno può comunque risparmiare fino a 105 euro.

Attenzione, però: l’iniziativa è limitata a soli 250mila abbonamenti, un numero che, se tutti sottoscritti, genererebbe un incasso annuo di circa 19,75 milioni di euro.

Dove è disponibile Ryanair Prime: paesi e requisiti

L’abbonamento Ryanair Prime è disponibile esclusivamente per i residenti in alcuni Paesi europei. I viaggiatori che desiderano iscriversi devono essere residenti in uno dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Polonia, Portogallo e Spagna.

Inoltre, è necessario avere un account myRyanair per poter accedere ai benefici e acquistare i voli scontati.

Dettagli e limitazioni dell’assicurazione di viaggio Ryanair Prime

L’assicurazione di viaggio inclusa nell’abbonamento Ryanair Prime copre una serie di imprevisti, tra cui ritardi e cancellazioni dei voli. In caso di cancellazione o di ritardo significativo, l’abbonato ha diritto a un rimborso fino a 500 euro per il costo del biglietto, con una franchigia del 10%. Tuttavia, esiste una particolare condizione per gli assicurati di età superiore ai 65 anni: per loro, la franchigia raddoppia; quindi, si troveranno a dover pagare una percentuale maggiore del rimborso. Se il volo è in ritardo, i passeggeri possono ottenere un rimborso che può arrivare fino a 240 euro, con 20 euro per le prime 12 ore di ritardo e un supplemento di 20 euro per ogni ora successiva.

Un aspetto importante riguarda i passeggeri di età superiore ai 70 anni, che non sono idonei alla copertura medica completa offerta dall’assicurazione. Tuttavia, essi possono comunque beneficiare degli altri vantaggi previsti dalla polizza, come i rimborsi per i ritardi o la cancellazione del volo.

Scelta posti gratuita: un vantaggio per i membri Prime

Un altro vantaggio apprezzato dai membri Prime è la possibilità di scegliere il proprio posto gratuitamente, senza alcun costo aggiuntivo. I membri possono selezionare un posto preferito in base alle proprie preferenze, come il finestrino o il corridoio, fino a un massimo di 12 posti riservati gratuitamente per ogni volo. Se però i posti preferiti non sono disponibili, i membri Prime e i loro accompagnatori saranno assegnati un posto casuale. In caso di preferenza per un posto diverso da quello assegnato, sarà necessario pagare la differenza di prezzo tra il posto scelto e quello assegnato tramite il programma.