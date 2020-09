Ryanair, EasyJet, Vueling: l’Antitrust indaga sui voli cancellati

Il caso riguarda i biglietti aerei per una serie di voli poi cancellati: le compagnie avrebbero dovuto offrire un rimborso ai clienti, ma si sono limitate a spedire loro un voucher

L’Antitrust ha aperto un’indagine sulle compagnie aeree Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama. Il motivo? Lo stesso che due mesi fa aveva portato all’apertura di istruttorie su Alitalia e Volotea.

Il problema riguarda i biglietti aerei per una serie di voli che poi sono stati cancellati, pur essendo programmati in periodi nei quali i limiti alla circolazione causa-Covid non erano più in vigore.

In questi casi, regolamento europeo alla mano, le compagnie aeree avrebbero dovuto riconoscere ai clienti il diritto di scegliere fra un rimborso pecuniario e un voucher, ma non lo hanno fatto. I consumatori hanno ricevuto direttamente il buono, vedendosi quindi negata la possibilità di recuperare i soldi.

Le compagnie, naturalmente, hanno anche omesso d’informare i consumatori sui loro diritti in caso di cancellazione dei voli.

Inoltre, “a Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling viene anche contestato di aver predisposto un servizio di assistenza oneroso e carente – si legge nella nota dell’Antitrust – sia in relazione ai tempi di attesa sia alle modalità di contatto messe a disposizione dei passeggeri, costretti ad utilizzare esclusivamente un numero telefonico a sovrapprezzo, difficilmente raggiungibile”.