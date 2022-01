Roma, domenica ecologica: blocco del traffico il 30 gennaio

Nella Capitale domenica 30 gennaio stop alla circolazione nella fascia verde di tutte le automobili dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30 – Limiti anche al riscaldamento – Ecco tutte le informazioni su orari e deroghe

Prosegue il blocco del traffico a Roma con la seconda domenica ecologica della stagione invernale 2021-2022: il 30 gennaio. Provvedimento teso a sensibilizzare i cittadini su un uso responsabile dell’auto privata e delle fonti energetiche. Le prossime domeniche ecologiche si terranno il 20 febbraio e il 13 marzo 2022.

Pertanto, all’interno della zona Ztl, “fascia verde”, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 ci sarà lo stop dei veicoli più inquinanti. Potranno circolare le auto a benzina Euro 6, moto a 4 tempi Euro 3 e successivi, ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi. Via libera anche per i veicoli elettrici, ibridi, alimentati a metano e Gpl, a quelli con contrassegno disabili e a quelli dei servizi in sharing.

I trasgressori rischiano fino a 700 euro di multa e, in caso di più di una sanzione in due anni (anche in città diverse) scatta la sospensione della patente per 30 giorni.

Per agevolare il normale corso delle attività cittadine, il Comune di Roma ha dichiarato che “si provvederà al potenziamento del trasporto pubblico locale e di taxi durante le giornate di blocco totale”.

Non solo blocco del traffico, anche limiti ai riscaldamenti. Durante la giornata di domenica 30 gennaio a Roma sarà applicato il limite massimo di 12 ore per l’utilizzo di impianti di riscaldamento. Su tutto il territorio comunale è previsto anche l’intensificazione dei controlli per verificare il rispetto delle normative sul divieto di combustione all’aperto. Sarà la polizia locale di Roma Capitale a garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza.