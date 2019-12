Roma, Capodanno 2020: concertone e tutti gli appuntamenti

E’ dedicato alla relazione tra l’uomo e la natura il ricco programma di appuntamenti della Capitale: Concerto al Circo Massimo, parata di Capodanno, Proietti all’Auditorium e molto altro

Se vuoi trascorrere il Capodanno a Roma in piazza, l’appuntamento classico per tutti i romani è ai Fori Imperiali, dove ogni anno giungono artisti nazionali ed internazionali ad allietare la notte di San Silvestro. Altri luoghi per festeggiare il Capodanno a Roma sono Piazza del Quirinale, Piazza Navona, Piazza Venezia e Piazza di Spagna.

La Festa di Roma 2020 è dedicata al tema della Terra e alla relazione fra uomo e Natura. Un’ode alla straordinaria bellezza, vitalità e grandiosità della Natura, che partirà la sera del 31 dicembre al Circo Massimo e che proseguirà per 24 ore, come il ciclo di una giornata e come il tempo di una rotazione del nostro pianeta.

I cinque ecosistemi, coesisteranno e si contamineranno nella vasta area a disposizione della festa: il mondo del ghiaccio e dell’acqua dolce, il mondo colorato dei pascoli e delle praterie, il mondo dei deserti, il mondo delle giungle, delle foreste e dei boschi e il mondo del mare.

La Festa di Roma inizierà il 31 dicembre al Circo Massimo a partire dalle ore 21. Ad aprire la serata sarà Ascanio Celestini che intratterrà il pubblico raccontando una favola inedita scritta appositamente sul tema della Terra. Con lui sul palcoscenico ci sarà la musica della Rustica X band, una numerosa banda di bambini e adolescenti nata all’interno del centro Diurno della Cooperativa sociale ONLUS “Nuove Risposte”.

Dalle ore 22, la compagnia andalusa Aerial Jockey Strada eseguirà, per la prima volta in Italia, lo spettacolo di danza aerea Sylphes, con le coreografie di Eduardo Zúñiga, la regia di Roberto Strada e la felice coproduzione con Musica per Roma. Dopo la mezzanotte, partirà il Dj Set di Skin, icona pop rock, leader della band londinese Skunk Anansie.

Rome Parade:

Il 1 gennaio 2020 prende vita nella zona compresa da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna la tradizionale parata di Capodanno. In concomitanza con la London New Year Parade, l’evento porterà a Roma migliaia di giovani musicisti direttamente dagli Stati Uniti, gruppi folk e majorette da Croazia e Italia.

Saranno proprio le croate Nedelišće Majorettes e i numerosissimi componenti della formazione Varsity Spirit All-American Dancers & Cheerleaders, l’Associazione Bandistica Citta di Mentana & Majorettes e le A.s.d. Majorettes Medullia che contano più di 25 componenti, a far ruotare le bacchette e ad eseguire movimenti su famosi successi pop internazionali.

La parata inizierà il 1 gennaio 2020 alle ore 15:30. Il percorso è: Piazza del Popolo, Via del Corso, Via dei Condotti, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Via di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore, Via del Corso e ritorno a Piazza del Popolo.

TEATRO:

Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia: Puoi trascorrere la serata di San Silvestro con Gigi Proietti e i suoi cavalli di battaglia. Accompagneranno l’artista nelle sue performances 25 elementi dell’orchestra diretti dal maestro Mario Vicari, un corpo di ballo e attori del suo laboratorio.

Auditorium della Conciliazione : "Sogno e son desto 500 volte", un talentuoso Massimo Ranieri che canta e balla, capace di trasmettere al pubblico i suoi sentimenti e le sue emozioni, propone il meglio del suo repertorio.

Teatro Brancaccio : "Aggiungi un posto a tavola", un musical la cui storia è liberamente ispirata a "After me the deluge" di David Forrest. L'arrivo del diluvio universale viene comunicato direttamente a Don Silvestro da Dio, che lo invita a costruire una nuova arca per sé e gli abitanti del suo paesino di montagna. Nonostante l'ostilità del sindaco riesce a costruire la sua arca, e quando sembra che sia giunto il momento di salire sull'arca i compaesani si tirano indietro convinti da un cardinale inviato da Roma a non seguire Don Silvestro, considerato pazzo. Alla fine sull'arca e sotto il diluvio, si ritrovano solo lui e Clementina, la giovane figlia del sindaco, ma quando il diluvio comincia a sommergere il paese, il giovane parroco decide di non abbandonare i suoi compaesani e lascia l'arca. Alla fine Dio, visti i risultati, recede dal suo progetto e fa cessare il diluvio. Così Don Silvestro per festeggiare l'avvenimento aggiunge un posto a tavola per… Lui!

Salone Margherita : Valeria Marini eletta al Quirinale, prima donna presidente della Repubblica inizia una nuova era e il popolo festeggia.

Teatro Ghione : Un susseguirsi di risate e situazioni paradossali nella "Cena dei Cretini", commedia francese di grande successo. Ogni settimana un gruppo di amici organizza una cena in cui ognuno di loro porta con se un "cretino".

Teatro Sistina : "Mary Poppins il musical", la magica storia della tata più celebre del mondo, regala sempre grandi emozioni ai ragazzi di oggi ma anche a quelli di una volta.

La Fabbrica degli elfi : Il 31 dicembre alla Fabbrica degli Efi prende vita la festa intitolata "L'anno che verrà", aspettando il 2020 dove i presenti festeggeranno l'arrivo del nuovo anno immersi in uno spazio enorme con l'atmosfera tipica del Natale.

Teatro Furio Camillo : Alle 22 inizierà lo spettacolo Yeah!. Nella notte di San Silvestro, Miss Tip e ScannaMago, coinvolgeranno tutto il pubblico presente in modo interattivo: il divertimento è assicurato.

Teatro San Genesio: Il nome dello spettacolo di quest'anno è "Un Natale tira l'altro": la protagonista è la principessa dei ghiacci, accompagnata dai suoi aiutanti, due simpatici pinguini con cui ha compiuto un lungo viaggio dalla Lapponia per raccontare una storia ricca di mistero e magia. In questa favola sono racchiuse le più belle storie di Natale, con una sequenza di avvenimenti legati alle leggende e ai miti di Babbo Natale.

