Riscaldamenti, dal 22 ottobre si accendono i termosifoni: 10 consigli per risparmiare sulla bolletta

Dal 22 ottobre in molte città italiane si potranno accendere i riscaldamenti, ma l’incubo bollette preoccupa tutti. Ecco il vademecum dell’Enea per risparmiare salvaguardando l’ambiente

È tempo di pensare ai riscaldamenti. L’estate non vuole andare via, ma nonostante in molte parti d’Italia le temperature consentano addirittura di fare qualche nuotata, è arrivato il momento di prepararsi alla stagione invernale. Nel giro di qualche settimana, infatti, le temperature miti lasceranno spazio all’inverno e a poco a poco i riscaldamenti cominceranno ad accendersi un po’ ovunque. Un momento che, quest’anno come non mai, spaventa tutti noi, a causa del caro bollette che rischia di trasformare la stagione fredda in un incubo contabile. Senza le dovute accortezze, infatti, il rischio è quello di spendere cifre esorbitanti per riscaldare la propria casa.

Le regole sui riscaldamenti per l’inverno 2022/2023

In questo contesto, occorre tenere conto delle nuove regole introdotte dal ministero della Transizione Ecologica per risparmiare energia, ma anche denaro. In base a quanto previsto, in tutta Italia, i riscaldamenti rimarranno accesi un’ora in meno al giorno rispetto al solito. Non solo, la stagione sarà ridotta di 15 giorni – si accenderanno una settimana dopo e si spegneranno una settimana prima – e la temperatura interna dovrà essere ridotta di un grado. Significa perciò che quest’inverno scenderà da 20 a 19 gradi nelle case, mentre negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilate si dovrà invece ridurre a 17 gradi.

Le regole si applicano a tutti i sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale, ad esclusione delle utenze più sensibili come ospedali, case di cura per anziani, scuole, asili nido, ecc.

Secondo l’Enea, queste misure, se attuate dall’80% delle famiglie, possono comportare un risparmio nazionale di 2,7 miliardi di mc di metano e una spesa di circa 180 euro in meno all’anno in bolletta per utenza.

Riscaldamenti: quando si accendono? Ecco le date zona per zona

L’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche. Di seguito ecco le date previste per ogni zona:

Zona A: 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo

Comuni: Lampedusa , Linosa, Porto Empedocle.

Comuni: , Linosa, Porto Empedocle. Zona B: 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo

Comuni: Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo , Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.

Comuni: Agrigento, Catania, Crotone, Messina, , Reggio Calabria, Siracusa, Trapani. Zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo

Comuni: Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli , Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto.

Comuni: Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, , Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto. Zona D: 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile

Comuni: Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze , Foggia, Forlì’, Genova , Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma , Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo.

Comuni: Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, , Foggia, Forlì’, , Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, , Savona, Siena, Teramo, Terni, Verona, Vibo Valentia, Viterbo. Zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile

Comuni: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna , Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano ( il sindaco Sala ha firmato un’ordinanza secondo la quale incittà si dovrà aspettare il 29 ottobre), Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia , Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza.

Comuni: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, , Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, il sindaco Sala ha firmato un’ordinanza secondo la quale incittà si dovrà aspettare il 29 ottobre), Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, , Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vicenza. Zona F: nessuna limitazione

Comuni Belluno, Cuneo.

Riscaldamenti: la guida di Enea per risparmiare sulla bolletta

L’Enea ha pubblicato una guida dal titolo “Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas” che ha lo scopo di agevolare l’attuazione delle misure previste dal Governo, ma anche di aiutare i cittadini a risparmiare sulle bollette.



Il vademecum fornisce anche istruzioni anche sui corretti comportamenti quotidiani. Per esempio: “Rinnovare l’aria che respiriamo permette di eliminare batteri e sostanze inquinanti. Tuttavia, per cambiare l’aria in un’abitazione è sufficiente mantenere aperte le finestre per pochi minuti, più volte al giorno, preferibilmente durante le ore più calde e quando il riscaldamento non è in funzione”, spiega Ilaria Bertini, direttrice del dipartimento ENEA di Efficienza Energetica.



Bertini che sottolinea come sia importante anche mantenere il giusto livello di umidità nell’ambiente installando un termo-igrometro. “Al di sotto del 40% di umidità in casa – conclude – il clima diventa troppo secco e batteri e i virus trovano un ambiente favorevole alla proliferazione, favorendo malattie respiratorie. Al di sopra del 70%, invece, si forma condensa sulle parti fredde dell’edificio, come le pareti perimetrali e le finestre, che può portare alla formazione di muffe e conseguenti allergie”.

10 consigli per riscaldare casa, risparmiando sulla bolletta e salvaguardando l’ambiente

Dalla corretta manutenzione degli impianti alla temperatura, dal check-up energetico della propria abitazione all’isolamento delle finestre. Ecco le 10 regole di Enea: